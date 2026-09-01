Stephanie Lamezan-Salins übernimmt Leitung Förderwesen der B&C Privatstiftung

Wien (OTS) -

Verstärkung für die B&C Privatstiftung: Mit September 2026 übernimmt Stephanie Lamezan-Salins (41) die Leitung des Bereichs Förderwesen. In dieser Funktion verantwortet sie die strategische Weiterentwicklung der verschiedenen Stiftungsinitiativen. Dazu zählen insbesondere der Houskapreis, die MEGA Bildungsstiftung sowie die Standortforschungsinitiative eXplore!.

Wien, 1. September 2026 – Die B&C Privatstiftung hat die Förderung des österreichischen Unternehmertums zum Stiftungszweck. Dazu investiert die B&C Privatstiftung über die B&C-Gruppe wertsteigerungsorientiert in etablierte Unternehmen sowie in national und international tätige Technologie-Wachstumsunternehmen. Darüber hinaus engagiert sie sich mit langfristigen wirtschaftsrelevanten Initiativen in den Bereichen Forschung und Bildung. In ihrer neuen Position leitet Lamezan-Salins die inhaltliche Ausrichtung und Organisation der bestehenden Förderprojekte und wird das Engagement der B&C Privatstiftung im Sinne ihres Stiftungszwecks weiterentwickeln. Allen voran steht der Houskapreis, der mit einer jährlichen Dotierung von insgesamt 760.000 Euro der größte private Preis für anwendungsnahe Forschung in Österreich ist.

Für die Leitung dieses zentralen Förderbereichs bringt Stephanie Lamezan-Salins langjährige Führungserfahrung an den Schnittstellen von Politik, Verwaltung und Privatwirtschaft mit. Ihre Schwerpunkte liegen in der Organisationsentwicklung, dem professionellen Stakeholder-Management, der Steuerung komplexer Projekte sowie dem Auf- und Ausbau tragfähiger Netzwerke.

Ihre berufliche Laufbahn führte sie zunächst mehrere Jahre in die Immobilienberatung, bevor sie strategische Projekte und organisationsübergreifende Koordinationsaufgaben im Bundeskanzleramt sowie in mehreren Bundesministerien verantwortete. Zuletzt war Lamezan-Salins in leitender Position in der Frauen- und Gesellschaftspolitik tätig.

„Mit Stephanie Lamezan-Salins gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit mit hoher Umsetzungskraft, um unsere langfristigen Initiativen weiterhin erfolgreich und in die Zukunft zu führen“, sagt Wolfgang Hofer, Vorstand der B&C Privatstiftung. „Zusätzlich zu unseren wirtschaftlichen Investments haben wir seit mehr als zwei Jahrzehnten unternehmertumsrelevante Projekte im zweistelligen Millionenbereich unterstützt. Diesen Weg möchten wir fortsetzen. Ihre ausgeprägte Schnittstellenkompetenz wird eine ideale Verstärkung für die Zusammenarbeit von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft sein.“

„Die B&C Privatstiftung unterstützt mit ihren Förderaktivitäten Unternehmertum, Bildungsinnovation und den Dialog zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Diese Initiativen leisten einen direkten Beitrag zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes und zur Steigerung der Innovationskraft in Österreich. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team bestehende und neue Aktivitäten zu entwickeln und Netzwerke weiter auszubauen. Mein Ziel ist es, Projekte mit gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Wirkung voranzutreiben, sichtbar zu machen und damit neue Akzente für Wachstum und Unternehmertum zu setzen“, so Stephanie Lamezan-Salins, Leiterin Förderwesen der B&C Privatstiftung.

Foto: Stephanie Lamezan-Salins, Leiterin Förderwesen der B&C Privatstiftung, © B&C/Alexander Müller

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Über die B&C Privatstiftung

Die B&C Privatstiftung (www.bcprivatstiftung.at) ist eine unabhängige Stiftung, die seit dem Jahr 2000 ihren Stiftungszweck der Förderung des österreichischen Unternehmertums verfolgt. Diesem Auftrag folgt sie über ihre Holdinggesellschaften, die wertsteigerungsorientiert in Unternehmensbeteiligungen mit österreichischem Schwerpunkt investieren (www.bcgruppe.at). Zu ihren Beteiligungen zählen börsennotierte Unternehmen wie AMAG Austria Metall AG, Frequentis AG, Lenzing AG, Semperit AG Holding, Steyr Motors AG oder die Zumtobel Group AG. Darüber hinaus ist die B&C-Gruppe an außerbörslichen Unternehmen wie der TTTech Computertechnik AG sowie über die B&C Innovation Investments (BCII, www.innovation-investments.at) an ausgewählten IndustrialTech- und DeepTech-Scale-ups beteiligt. Die B&C Privatstiftung leistet durch Förderungen und Initiativen wie den Houskapreis (www.houskapreis.at), die Standortforschungsinitiative eXplore! (www.explore.university) und die MEGA Bildungsstiftung (www.megabildung.at) wesentliche Beiträge zur Stärkung des österreichischen Unternehmertums.