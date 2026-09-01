Aktienforum: Zukunftsdepot wichtiger Impuls für die Vorsorgekultur in Österreich

Wien (OTS) -

Das Aktienforum begrüßt den von Bundeskanzler Stocker im gestrigen ORF-Sommergespräch vorgebrachten Vorschlag eines Zukunftsdepots zum langfristigen Vermögensaufbau. „Ein Zukunftsdepot für die junge Generation ist ein wichtiger Impuls für die Vorsorgekultur in Österreich und eine breitere Beteiligung der Bevölkerung am Kapitalmarkt“, betont Angelika Sommer-Hemetsberger, die Präsidentin des Aktienforums. „In Österreich wird die Kapitalmarktteilhabe häufig noch als ein Privileg für wenige gesehen. Wir müssen den Kapitalmarkt stärker in die Mitte der Gesellschaft bringen, wie es in vielen vergleichbaren europäischen Ländern schon seit Jahrzehnten der Fall ist. Diese breitere Teilhabe am Kapitalmarkt stärkt auch die Eigenverantwortung“, so Sommer-Hemetsberger.

Über das Aktienforum

Das Aktienforum ist die Interessenvertretung der heimischen börsennotierten Unternehmen und setzt sich für einen starken österreichischen Kapitalmarkt ein. Auf seine Mitglieder entfallen drei Viertel der Marktkapitalisierung der Wiener Börse. Seit 1989 vertritt das Aktienforum die Interessen seiner Mitglieder auf europäischer und österreichischer Ebene und ist Mitglied der European Association for Share Promotion.