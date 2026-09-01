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Aviso: Donnerstag, 03.09.2026, 10:00 Uhr, Parlament: „Geld für Menschen statt für Waffen!“

Auftaktaktion der Sozialistischen Jugend Österreich zu ihrem Schwerpunkt im Herbst vor dem österreichischen Parlament

Wien (OTS) - 

Angesichts steigender Militärausgaben und gleichzeitiger Kürzungen in zentralen Bereichen wie Klima und Umwelt lädt die Sozialistische Jugend Österreich am Donnerstag, den 3. September, zu einer Medienaktion vor dem österreichischen Parlament ein. Unter dem Motto „Geld für Menschen statt für Waffen!“ macht die SJ mit einer überdimensionalen Waage die ungleiche Verteilung öffentlicher Gelder sichtbar. Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.

„Während Milliarden in Aufrüstung fließen, fehlen Investitionen dort, wo sie das Leben der Menschen tatsächlich verbessern würden – in Bereichen wie Bildung, Klimaschutz oder leistbarem Wohnen. Statt immer mehr Geld für Waffen auszugeben, müssen wir endlich in die Verbesserung der Lebensbedingungen für alle investieren“, betont Larissa Zivkovic, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreich.

Medienaktion



Datum: 03.09.2026, 10:00 Uhr


Art: Pressetermine


Ort: Vor dem Parlament


Dr. Karl Renner-Ring 3

1017 Wien


Österreich



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