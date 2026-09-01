„FM4 Musik von hier“: radio FM4 feiert 25 Jahre Soundpark mit Schwerpunkt auf heimischer Musik

Wien (OTS) -

radio FM4 feiert 25 Jahre Soundpark! Das bedeutet 25 Jahre österreichische Musik und die Förderung von heimischen Newcomerinnen und Newcomern seit einem Vierteljahrhundert. FM4 nimmt dieses besondere Jubiläum als Anlass für einen Schwerpunkt, der zum gesamten Programm und der Identität des Senders passt. Unter dem Motto „FM4 Musik von hier“ widmet der Sender den Herbst 2026 österreichischer Musik und begleitet den Schwerpunkt nicht nur im Programm, sondern auch mit Veranstaltungen im ganzen Land mit österreichischen Acts. Alle Infos sowie eine eigene Rubrik zur Musik aus Österreich bietet https://fm4.ORF.at.

FM4-Senderchefin Dodo Roščić: „Während heimische Talente auf globalen Plattformen gegen die Marketing-Budgets von Majors und Weltstars antreten müssen, setzen wir ein klares Zeichen: Ein Anteil von rund 40 Prozent österreichischer Musik im FM4-Programm zeigt, wie wichtig uns die lokale Szene ist. Der Soundpark ist seit 25 Jahren die digitale Startrampe – und durch unsere tägliche Rotation und die eigenen Soundpark-Sendungen bringen wir diese Acts aus der Garage direkt ins landesweite Radio. FM4 ist und bleibt der verlässliche Partner heimischer Künstler:innen.“

Rund 40 Prozent Musik aus Österreich: FM4-Programm mit Fokus auf heimische Acts

Musik auf FM4, das bedeutet auch rund 40 Prozent Musik aus Österreich. Egal ob Bilderbuch, Wanda oder Bibiza. Sie haben alle gemeinsam, dass sie zuerst auf FM4 zu hören waren. Nun feiert der Sender das 25. Jubiläum des Soundparks mit einem Programmschwerpunkt zu österreichischer Musik.

Das Jubiläum wird im Radio, im Studio und im Internet begangen: Dafür hat FM4 verschiedene Acts aus Österreich, die den Sender seit einiger Zeit und eng begleiten, gebeten, ihren liebsten Hit aus Österreich zu covern. Ob Bibiza sich seinen geliebten Danzer schnappen wird? Es wird jedenfalls zu exklusiven Aufnahmen kommen, die klassischen Austropop ins Heute holen werden. Überraschungen sind garantiert. Bibiza, der spätestens seit seinem Album „Rocknrollstar“ als einer der wichtigsten österreichischen Rockstars gilt, wird auch im Mittelpunkt einer einstündigen Radiodokumentation sein, die auf FM4 präsentiert wird. Weiters Teil des programmlichen Schwerpunkts wird ein Round Table zum aktuellen Stand der österreichischen Musikwirtschaft („Österreich – eine Musikmaschin 2.0“) mit Labelgründer Hannes Tschürtz, Paulina Parvanov (u. a. Österreichischer Musikfonds) und Musikerin Resi Reiner sein. Darüber hinaus wird FM4 wie jedes Jahr speziell über die österreichischen Newcomer:innen am Showcase-Festival Waves Vienna Anfang Oktober in Wien berichten. Außerdem werden verschiedene Menschen aus der österreichischen Musikszene (Festival- und Labelbetreiber:innen sowie Musiker:innen) in Form von Online-Texten ihre Erfahrungen zur den Entwicklungen der letzten Jahre erzählen.

Das ganze Programm von FM4 kann auf https://fm4.ORF.at aufgerufen werden. Die Website bringt im Übrigen – ebenso wie die FM4-App – seit einem Relaunch im April 2026 ein neues Design, bessere Übersicht und längere Abrufdauern multimedialer Inhalte.

FM4 im ganzen Land: Überraschungskonzerte, Unlimited Partys und Private Sessions

FM4 spielt nicht nur die meiste österreichische Musik, sondern lebt das Fördern von heimischen Acts auch abseits des Programms in Radio und Internet. Es gibt zum einen die Unlimited Partys (am Attersee, in Steyr oder im Prater), die ausschließlich auf österreichische Acts setzen und an verschiedenen Standorten in Österreich stattfinden, sowie zum anderen die FM4 Überraschungskonzerte und Private Sessions die Künstlerinnen und Künstler zu den Fans und Vereinen im ganzen Land bringen.

Gleich drei FM4 Überraschungskonzerte mit heimischen Artists stehen im September und Oktober an. Die genauen Termine und Locations sind streng geheim und werden erst kurzfristig über die FM4-Kanäle verlautbart. Bei freiem Eintritt gilt für alle Überraschungskonzerte das „First Come, First Served“-Prinzip. Ein Geheimnis kann aber bereits gelüftet werden, nämlich die Acts, die in ganz Österreich verteilt bei den Überraschungskonzerten spielen werden: Uche Yara, begnadete Musikerin und seit Kurzem offiziell die neue Live-Gitarristin der Band Bilderbuch, wird ihr aktuelles Album vorstellen, die Wiener Neo-Punk-Truppe Leftovers kommt mit einem neuen Album in eine legendäre Indierock-Location und HVOB, international, gefeierter Electronic-Act, wird für Bewegung im Publikum sorgen.

FM4 Unlimited gastiert derweil noch zweimal im Herbst 2026 in Österreich und legt einen vollen Fokus auf österreichische Musik. Während in Steyr einzigartige Sounds, zwei Floors mit spektakulärer Kulisse beim Schloss Lamberg und erstklassige, heimische Künstler:innen auf ein musikbegeistertes Publikum warten, wird Anfang Oktober der Wiener Wurstelprater zur bewährten Kulisse eines unvergesslichen Partyabends. Außerdem wartet im September eine weitere „FM4 Private Session“ mit der Indie-Rockband Endless Wellness auf einen Verein aus Österreich, um für dessen Mitglieder ein ganz besonders intimes Konzert zu spielen.

26. Oktober: Der Nationalfeiertag wird auf FM4 zum Feiertag für Musik aus Österreich

Am 26. Oktober, dem österreichischen Nationalfeiertag, der bei FM4 vor allem als großer Österreichische-Musik-Feiertag gilt, läuft wie eh und je 24 Stunden lang Homegrown Music. Aber nicht nur das: Den ganzen Tag über besuchen Acts und Bands aus Österreich den Sender im Studio und spielen Live-Sessions im Radio (auch über die Online-Kanäle abrufbar). Zu den Gratulantinnen und Gratulanten am 26. Oktober zählen u. a. luisa schweig, Tamara Flores, Der Nino aus Wien, Donna Savage & Brenk Sinatra, Endless Wellness und Gatafiera.