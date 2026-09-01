Endspurt: Nur noch 4 Wochen bis zum Vienna Climate Run

Wien (OTS) -

In knapp vier Wochen, am Samstag, den 26. September 2026, verwandelt sich die Prater Hauptallee wieder in Österreichs größte Laufstrecke für den Klimaschutz. Beim gestrigen Presse- und Fototermin in der Luftburg Kolarik im Wiener Prater gaben Initiator und Veranstalter Stephan Neuberger sowie zahlreiche Climate Run Ambassadors und Partner den Startschuss für die finale Phase vor dem zweiten Vienna Climate Run. „Wir freuen uns nicht nur über neue starke Partner und Sponsoren, sondern steuern auch mit großen Schritten auf einen neuen Anmelderekord zu. Diesen Schwung wollen wir in den letzten Wochen nutzen, um so viele Menschen wie möglich in Bewegung zu bringen und damit ein starkes Zeichen für den Klimaschutz zu setzen“, so Vienna-Climate-Run-Initiator Stephan Neuberger.

Globale Schuhmarke VEJA neuer Partner

Für zusätzliche internationale Strahlkraft sorgt eine neue Partnerschaft: Mit der globalen Schuhmarke VEJA konnte der Vienna Climate Run einen Partner gewinnen, der wie kaum eine andere Marke für die Verbindung von Design, Nachhaltigkeit und verantwortungsvoller Produktion steht. Die Kooperation wurde im Rahmen des Pressetermins erstmals öffentlich präsentiert. Mit dabei waren auch die Climate Run Ambassadors Valerie Huber, Schauspielerin und Klimaaktivistin, Andreas Vojta, Spitzenläufer und Olympiateilnehmer, Andreas Jäger, Meteorologe und Fernsehmoderator, Jonas Bosco, Content Creator, Felix Krainer, Gründer Planet Matters sowie Martina Gleissenebner-Teskey, Model und Autorin. Gemeinsam mit weiteren Unterstützer:innen setzen sie sich dafür ein, Klimaschutz über Bewegung, Gemeinschaft und positive Emotionen wieder stärker in den gesellschaftlichen Fokus zu rücken.

Jede Runde zählt für den Klimaschutz

Der Vienna Climate Run richtet sich an Einzelstarter:innen, Familien, Unternehmensteams, Schulen und Vereine. Gelaufen wird auf einem 1,5 Kilometer langen Rundkurs entlang der Prater Hauptallee. Innerhalb eines frei wählbaren Zeitfensters von 50 bis 150 Minuten können die Teilnehmer:innen so viele Runden absolvieren, wie sie möchten.

Dabei zählt jeder Kilometer doppelt: Für jeden gelaufenen Kilometer wird ein Quadratmeter wertvolle Waldfläche in Österreich oder echter Regenwald in Costa Rica geschützt. Darüber hinaus werden die Startgelder eingesetzt, um ein soziales Klimaschutzprojekt der Caritas im Südsudan zu unterstützen.

Zudem gibt es auch heuer wieder den Kinderlauf „Bee Happy Run“. Kinder bis 15 Jahre können durch ihre Teilnahme mit jeder gelaufenen Runde (750 Meter) Bienenweiden rund um Wien schützen. Ergänzend ist auch eine virtuelle und damit ortsunabhängige Teilnahme zwischen 16.September bis 26. September mit besonderem Schwerpunkt auf Schulen möglich.

Vielfältiges Rahmenprogramm für die ganze Familie

Neben dem Lauf selbst erwartet Besucherinnen und Besucher erneut ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit DJ, Kinderanimationen, Clown-Show, Tanzeinlagen, einem Feuerwehrauto und vielen nachhaltigen Preisen (zb. Klimatickets) sowie Info-Ständen rund um Klimaschutz und Nachhaltigkeit.



Unterstützt wird der Vienna Climate Run 2026 neben dem neuen Schuhpartner VEJA von starken Partnern wie UNIQA, Windkraft Simonsfeld, Erste Bank, Holcim, PKE, BOKU Wien, PORR, Microsoft, BYD, Bio Austria, Arcotel Hotels, OMNi BiOTiC und Orbyz.

Über den Vienna Climate Run

Der Vienna Climate Run ist ein Laufevent in Wien, das sportliche Aktivität mit konkretem Klimaschutz verbindet. Auf einem Rundkurs entlang der Prater Hauptallee absolvieren Teilnehmerinnen und Teilnehmer innerhalb eines frei wählbaren Zeitfensters so viele Runden wie möglich. Jede gelaufene Runde unterstützt ausgewählte Klimaschutzprojekte, darunter den Schutz von Waldflächen und internationale Initiativen. Der Vienna Climate Run richtet sich an Einzelstarterinnen und -starter, Familien, Unternehmen sowie Schulen und Vereine und setzt ein sichtbares Zeichen für gemeinschaftliches Engagement im Klimaschutz. Weitere Informationen unter www.viennaclimaterun.at