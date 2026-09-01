Riesen-Avocado: Gurkerl bringt die „Avozilla“ nach Wien

Wien (OTS) -

Der Online-Supermarkt Gurkerl bringt eine echte Rarität nach Wien: Ab sofort ist die „Avozilla“ – die weltgrößte Avocado-Sorte – für kurze Zeit erhältlich. Die südafrikanische Riesenfrucht wiegt zwischen 850 und 1.000 Gramm und ist damit rund viermal so groß wie eine gewöhnliche Avocado.

Trotz ihrer außergewöhnlichen Dimension ist die Avozilla keine gentechnisch veränderte Frucht. Die ursprünglich aus Südafrika stammende Sorte entstand aus einer natürlichen Kreuzung westindischer und guatemaltekischer Avocados. Sie verbindet die Größe der einen mit dem cremig-buttrigen, nussigen Geschmack der anderen. Ein Exemplar bietet reichlich Fruchtfleisch für Guacamole, Salate oder gleich eine ganze Runde Avocado-Toasts.

Auch optisch unterscheidet sich die Riesenfrucht von der hierzulande bekannten Hass-Avocado: Als sogenannte „GreenSkin“-Sorte bleibt ihre Schale selbst im reifen Zustand kräftig grün. Die Früchte werden bewusst noch unreif geliefert und benötigen zu Hause rund drei Tage bei Zimmertemperatur, bis sie genussreif sind. Zusammen mit einem Apfel gelagert geht es schneller, da dessen natürliches Reifegas Ethylen den Reifeprozess beschleunigt.

In Österreich ist die Avozilla bislang eine echte Rarität. Schon vor einigen Jahren sorgte die XXL-Frucht international für Schlagzeilen, hierzulande war sie für Endkonsument:innen jedoch kaum erhältlich. Erst diesen Sommer löste eine limitierte Supermarkt-Aktion in ihrer Heimat Südafrika erneut einen regelrechten Hype um die Riesen-Avocado aus. Gurkerl holt sie nun für kurze Zeit in den Großraum Wien – bequem online bestellt und ab drei Stunden danach gemeinsam mit dem kompletten Wocheneinkauf direkt bis an die Haustür geliefert.

Neben einem breiten regionalen Sortiment ergänzt Gurkerl sein Angebot immer wieder um außergewöhnliche und nur begrenzt verfügbare Spezialitäten, die im klassischen Lebensmittelhandel nur schwer zu finden sind.