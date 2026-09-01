Baufortschritt beim „Seniorenwohnen Stephansberg“ in Horn

St. Pölten (OTS) -

Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister machte sich gestern bei einem Besuch in Horn ein Bild vom Baufortschritt beim künftigen „Seniorenwohnen Stephansberg“. Das ehemalige Pflegeheim Stephansheim wird derzeit umfassend umgebaut. Es entstehen 40 barrierefreie, geförderte Seniorenwohnungen, Gemeinschafts- und Veranstaltungsräume sowie eine Tagesstätte mit bis zu 20 Plätzen für externe Tagespflegegäste. Die Fertigstellung ist für Ende 2027 vorgesehen.

„Mit dem Seniorenwohnen am Stephansberg schaffen wir ein Angebot, das selbstständiges Wohnen im Alter mit Gemeinschaft und bedarfsgerechter Unterstützung verbindet. Die Bewohnerinnen und Bewohner können möglichst lange selbstbestimmt leben und haben gleichzeitig die Sicherheit, bei Bedarf auf professionelle Begleitung zurückgreifen zu können“, betont Teschl-Hofmeister.

Träger des Projekts ist die Haus der Barmherzigkeit NÖ Pflegeheime GmbH. Besonders geeignet ist der Standort durch seine zentrale Lage: Einkaufsmöglichkeiten, Kirche, Bushaltestelle, Bäckerei, Kaffeehäuser, Post, Bank, Ärztezentrum und Apotheke sind fußläufig erreichbar. Gemeinschafts- und Veranstaltungsräume sollen zudem Begegnungen und gemeinsame Aktivitäten fördern.

Beim „Seniorenwohnen Stephansberg Horn“ steht die Unterstützung und Begleitung älterer Menschen durch qualifiziertes Personal in einem größeren gemeinschaftlichen Wohnverbund im Mittelpunkt. „Mit unseren Pilotprojekten zum Seniorenwohnen entwickeln wir neue, bedarfsgerechte Wohnformen für ältere Menschen in Niederösterreich weiter. Sie ergänzen die bestehenden Angebote und schaffen eine wichtige Verbindung zwischen selbstständigem Wohnen und umfassender Betreuung“, erklärt die Landesrätin.

Die Umbauarbeiten am Stephansberg sind derzeit in vollem Gang. Die Inbetriebnahme des Seniorenwohnens und der ergänzenden Tagesstätte ist voraussichtlich Ende 2027 geplant.

„Der Baufortschritt zeigt, dass hier ein zukunftsorientiertes Angebot für ältere Menschen in Horn und der Region entsteht. Ich freue mich, dass dieses innovative Projekt Schritt für Schritt Gestalt annimmt“, sagt Teschl-Hofmeister abschließend.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Pressesprecher Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected]