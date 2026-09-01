ViennaEstate Immobilien AG erweitert Portfolio um attraktive Liegenschaft in Wien-Landstraße

Wien (OTS) -

Die ViennaEstate-Gruppe hat die Liegenschaft Schimmelgasse 7 in 1030 Wien erfolgreich erworben und baut damit ihr Bestandsportfolio um ein prachtvolles Zinshaus aus. Mit rund 2.900 m² Nutzfläche, über vierzig Einheiten, zwei Stiegenhäusern und großzügigen Innenhöfen überzeugt die Immobilie durch seinen charmanten Altbaucharakter, Entwicklungsmöglichkeiten im Bestand sowie Potenziale bei bestehenden Leerständen. Der Ankauf unterstreicht einmal mehr die Stärke des integrierten Geschäftsmodells der ViennaEstate-Gruppe.

Wien, 01. September 2026 – Diese Liegenschaft vereint zahlreiche Qualitäten, die für eine nachhaltige Bestandsentwicklung entscheidend sind: eine attraktive Lage im Herzen von Wien-Landstraße, einen charmanten Gebäudebestand mit Innenhöfen sowie interessantes Entwicklungspotenzial. Im Zuge einer Generalsanierung im Sommer 2020 wurde die Gründerzeitfassade originalgetreu wiederhergestellt. Das Gebäude ist auch als historischer Gedenkort verzeichnet. Die Schimmelgasse selbst wurde 1862 benannt. Der Name geht auf das ehemalige historische Gasthaus „Zum Schimmel“ zurück. Durch das enge Zusammenspiel der Unternehmen der ViennaEstate-Gruppe, von Asset Management und Hausverwaltung bis hin zu Vermarktung, Immobilienvermittlung und baulichen Maßnahmen, sollen bestehende Potenziale gezielt gehoben und die Immobilie langfristig weiterentwickelt werden. Mit dem Erwerb der Schimmelgasse 7 setzt ViennaEstate ihren nachhaltigen Kurs beim Ausbau des eigenen Portfolios konsequent fort. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.

Über die ViennaEstate Gruppe

Seit mehr als 20 Jahren gestaltet die ViennaEstate Gruppe den österreichischen Immobilienmarkt aktiv mit. Mit rund 1,2 Milliarden Euro Assets under Management vereint sie gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften die gesamte Wertschöpfungskette der Immobilienwirtschaft unter einem Dach. Das Leistungsspektrum reicht von Asset Management, Immobilienverwaltung und Maklerwesen bis hin zu bautechnischen Spezialdienstleistungen. Das ganzheitliche Geschäftsmodell umfasst sämtliche Phasen des Immobilienmanagements: von Investment und Entwicklung über Vermarktung und Transaktion bis hin zu Strukturierung, Finanzierung und nachhaltiger Bewirtschaftung von Immobilien.

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