Künstliche Intelligenz (KI) in der IT: Chancen und Risiken

Wiener Neudorf/Wien (OTS) -

Künstliche Intelligenz in der IT ist längst im Arbeitsalltag angekommen. Monitoring-Systeme erkennen Anomalien, Assistenten beantworten Anfragen, Rechnungen werden automatisch erfasst. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Datenschutz, Nachvollziehbarkeit und Kontrolle. Net Professionals aus Wiener Neudorf bündelt alle relevanten KI-Leistungen und begleitet Unternehmen dabei von der ersten Analyse bis zum laufenden Betrieb.

Viele Unternehmen nutzen KI bereits, häufig jedoch ohne klare Regeln. Wir erleben täglich, wie schnell dabei sensible Daten das Haus verlassen. Deshalb beginnt bei uns jedes Projekt mit einer nüchternen Analyse. Erst danach folgt die Technik, DSGVO-konform und gehostet in Österreich.

Chancen und Risiken liegen nahe beieinander

Der Nutzen ist messbar: Lernende Systeme erkennen Ausfälle früher, entlasten Mitarbeitende von Routine und verkürzen die Bearbeitungszeiten deutlich. Zugleich entstehen jedoch neue Risiken. Werden vertrauliche Inhalte in öffentliche Werkzeuge kopiert, drohen Datenschutzverstöße. Zudem verlangen die DSGVO und der EU AI Act eine nachvollziehbare Dokumentation. Hinzu kommt, dass ungeprüfte Ergebnisse in Fachprozessen erheblichen Schaden anrichten können. Gerade im Mittelstand fehlen zudem häufig verbindliche Nutzungsregeln und geschultes Personal.

Begleitung von der Analyse bis zum Betrieb

Net Professionals setzt daher auf einen schrittweisen Weg. Zuerst folgen Potenzialanalyse und ein Readiness-Check zu Infrastruktur, Datenqualität und Berechtigungen. Danach entsteht ein klar begrenztes Pilotprojekt mit messbaren Zielen. Anschließend übernehmen die IT-Experten Integration, Schulung und laufenden Betrieb. Für besonders sensible Daten kommen dabei lokale Sprachmodelle im eigenen Rechenzentrum zum Einsatz. Das Unternehmen betreibt ISO/IEC 27001-zertifizierte Rechenzentren in Österreich.

Mehr über KI-Lösungen erfahren

Welche Anwendungsfälle sich tatsächlich rechnen, klärt Net Professionals in einem unverbindlichen Erstgespräch. Dabei stehen Aufwand, Nutzen und rechtliche Rahmenbedingungen gleichermaßen auf dem Prüfstand. Alle Leistungen rund um Künstliche Intelligenz in der IT sind ab sofort hier zu finden.

Über Net Professionals

Net Professionals GmbH wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Wiener Neudorf, Niederösterreich. Das Unternehmen ist spezialisiert auf IT-Consulting, IT-Support, Server- und Netzwerkwartung sowie Cloud-Lösungen für KMU. Mit innovativen Managed Services, Cloud-Lösungen und ISO/IEC 27001-zertifizierten Rechenzentren hat sich Net Professionals als vertrauenswürdiger Partner für langfristige IT-Sicherheit etabliert und wurde mehrfach als Top IT-Berater Österreichs ausgezeichnet.