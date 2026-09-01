5.000 Kurse: Das neue Programm der Volkshochschule ist da

Graz (OTS) -

Die Volkshochschule Steiermark startet wieder mit einer bunten thematischen Vielfalt in den Herbst: Neue Fitnesskurse und altes Handwerk gehören genauso dazu wie Sprachkurse und KI-Workshops. AK-Mitglieder können wie gewohnt mit dem 80-Euro-Bildungsscheck der Arbeiterkammer Steiermark aus dem Vollen schöpfen.

In diesen Tagen flattert der 80-Euro-Bildungsscheck der AK Steiermark in die Briefkästen der Mitglieder und damit öffnet sich wieder die vielfältige Bildungswelt für alle, die ihre Fähigkeiten auf- und ausbauen wollen: Die Volkshochschule Steiermark mit dem Grazer AK-Bildungszentrum und ihren zwölf steiermarkweiten Zweigstellen bietet rund 5.000 Kurse pro Jahr für die persönliche Weiterbildung an – von Arial Hoop über Klöppeln, Nähen, Makramee, Japanisch, KI- und Koch-Workshops bis hin zu Fitnesstraining, Upcycling, Yoga und Englisch im Pub. “Dafür unterstützt die AK Steiermark ihre Mitglieder mit dem 80-Euro-Bildungsscheck, der seit vielen Jahren ein fixer Bestandteil der zahlreichen Förderungen ist”, sagt AK-Präsident Josef Pesserl. Zweimal im Jahr wird der Scheck zugeschickt – er ist für Kurse der VHS Steiermark sowie des bfi Steiermark einlösbar.

(Weiter-)Bildung nah beim Menschen

“Es ist uns ein großes Anliegen, Bildung bestmöglich vor Ort in den steirischen Regionen anzubieten. Wir sehen uns als Ort der Begegnung, wo das gemeinsame Lernen und der persönliche Austausch im Vordergrund stehen, denn Bildung ist eben auch Beziehung”, erläutert Christof Kröpfl, Geschäftsführer der VHS Steiermark. So wird nicht nur auf die Expertise der Kursleiter:innen Wert gelegt, sondern auch auf deren Fähigkeit, Menschen zu begeistern. Mit dabei sind erneut die Schauspielerin Aglaia Szyzskowitz ("Tatort", "Steirerkrimi") mit “Spiele dich frei!” sowie der preisgekrönte Cartoonist Oliver Ottitsch mit seinen Comic-Kursen. Die erfahrene Impro-Theater-Mimin und -Lehrende Beatrix Brunschko (Theater im Bahnhof, Theaterakademie Hamburg) wird erstmals in der VHS durch einen unterhaltsamen Theaterworkshop führen.

Stöbern und buchen

Das vielfältige Angebot der VHS Steiermark ist ab 7. September 2026 auf www.vhsstmk.at buchbar

Alle Informationen finden Sie auch auf www.akstmk.at/presse