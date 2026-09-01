Sportholzfäller-Wettkämpfe der STIHL TIMBERSPORTS® Series begeistern Publikum in der Steiermark

Schladming (OTS) -

Mehr als 2.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erlebten am Wochenende auf dem Wetzlarerplatz in Schladming spannende Wettkämpfe der STIHL TIMBERSPORTS® Series. Beim DACH-Finale der besten Sportholzfäller aus Deutschland, Österreich und der Schweiz verteidigte Danny Martin (DE) seinen Titel. Oliver Reinhard und Christophe Geissler (beide CH) belegten die Plätze zwei und drei. Auch bei den Frauen und Rookies wurden die Titel vergeben. Für den Höhepunkt sorgte die Tschechin Karolina Urbanová mit einem Weltrekord. Österreich platzierte sich zweimal auf dem Podium.

„Es freut mich, so viele STIHL-Fans hier zu sehen. Wir feiern heuer das 100-jährige Bestehen des Familienunternehmens STIHL und finden es großartig, dass wir zwischen Helene Fischer, den Backstreet Boys und Andreas Gabalier hier zu Gast sein dürfen“, sagte Alexander Hembach, Geschäftsführer von STIHL Österreich.

Bei den Pros standen sechs Disziplinen auf dem Programm, drei an der Axt und drei an der Säge. Vor dem abschließenden Lauf lag Danny Martin mit zehn Punkten vor Oliver Reinhard. Ausgerechnet in seiner Paradedisziplin Hot Saw unterlief dem Deutschen ein Fehler: Nach dem Startsignal zog er das Seil einen Augenblick zu früh, woraufhin die Säge nicht ansprang. Während Reinhard bereits seine drei Scheiben geschnitten hatte, musste Martin schnell reagieren. „Ich habe das Startseil wieder aufgewickelt und meine Scheiben schnell geschnitten. Das hat mir die nötigen Punkte gegeben“, sagte er. Damit verteidigte Martin seinen DACH-Titel.

Für die österreichischen Starter verlief der Wettkampf dagegen enttäuschend. Auch der amtierende Staatsmeister Armin Kugler schied bereits in der ersten Runde aus.

Weltrekord bei den Frauen

Die Frauen traten in einem international besetzten Wettbewerb mit vier Disziplinen gegeneinander an. Zusätzlich wurde auch hier die DACH-Meisterin ermittelt. Die Tschechin Karolina Urbanová verbesserte im Standing Block Chop ihren eigenen Weltrekord auf 22,22 Sekunden. Juliana Einfalt aus Langschlag (Niederösterreich) stellte in derselben Disziplin einen nationalen Rekord auf. Die DACH-Wertung gewann Alrun Uebing (DE). Die 53-Jährige kam in drei Disziplinen unter die besten drei. Einfalt wurde Zweite, ihre Landsfrau Johanna Loretz Dritte. Den internationalen Wettbewerb entschied Urbanová für sich.

Jeffrey Hübscher verteidigt Rookie-Titel

Bei den Rookies setzte sich der Schweizer Jeffrey Hübscher erneut durch. Sein Landsmann Melvyn Geissler und der Ferndorfer Simon Oberzaucher (Kärnten) machten ihm die Entscheidung schwer. Oberzaucher startete mit einem nationalen Rekord im Springboard und benötigte dafür 39,16 Sekunden. Einen weiteren Disziplinensieg holte der 20-jährige Kärntner erst zum Abschluss im Underhand Chop. Bis dahin hatten Hübscher und Geissler konstant gepunktet und persönliche Bestzeiten erzielt. Mit sieben Punkten Vorsprung verteidigte Jeffrey Hübscher schließlich seinen Titel vor Geissler. Oberzaucher wurde Dritter und bleibt damit Österreichischer Landesmeister.



Über STIHL TIMBERSPORTS®

Die STIHL TIMBERSPORTS® Serien aus Deutschland (D), Österreich (A) und der Schweiz (CH) haben sich 2025 zu einer neuen internationalen Wettkampfserie zusammengeschlossen. Am Saisonende werden die DACH- sowie die drei Landesmeisterinnen und Landesmeister in den Kategorien Pro, Rookie und Frauen ermittelt.

STIHL TIMBERSPORTS®ist eine internationale Wettkampfserie im Sportholzfällen. Ihre Wurzeln liegen in Australien und Neuseeland, Kanada und den USA. Um die Besten ihres Standes zu ermitteln, veranstalten die Waldarbeiter dort lokale Wettkämpfe im Holzfällen. Aus diesem Kräftemessen haben sich im Laufe der Zeit professionelle Veranstaltungen auf hohem sportlichem Niveau entwickelt. Bei den nationalen und internationalen Wettkämpfen der Königsklasse im Sportholzfällen treten die Athletinnen und Athleten in drei Axt- und drei Sägedisziplinen gegeneinander an. Springboard, Underhand Chop und Standing Block Chop gehören zu den klassischen Axtwettbewerben. Bei der Single Buck (Zugsäge), der Stock Saw (handelsübliche Motorsäge) und der Hot Saw (bis zu 80 PS starke, getunte Motorsäge) kämpfen die Sportler mit Sägen um Bestzeiten.