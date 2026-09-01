Neue „Wienleben!“-Folge auf W24: Von Volleyballturnier bis zur Sonnenfinsternis

Wien (OTS) -

Ob Bildung, Kultur, Sport oder Stadtentwicklung: Eine lebenswerte Stadt bietet Raum für neue Perspektiven, gemeinsames Erleben und zukunftsweisende Projekte. Die neue Ausgabe von „Wienleben!“ zeigt, wie die Wien Holding mit ihren Unternehmen dazu beiträgt, Wien laufend weiterzuentwickeln und die Lebensqualität in unserer Stadt zu fördern. Die neue Folge der monatlichen TV-Sendung „Wienleben!“ ist am Mittwoch, dem 2. September um 18 Uhr auf W24 zu sehen. Nach Ausstrahlung im Fernsehen ist „Wienleben!“ auch online unter www.w24.at/Sendungen-A-Z/Wienleben und www.wienholding.tv abrufbar. Durch die Sendung führt TV-Moderator Rebin Showkat.



Ein neuer Lebensabschnitt beginnt: Einzug von Studierenden bei Viennabase

Bereits seit 1963 sind die Studierendenheime von Viennabase, einem Unternehmen der Wien Holding, ein Zuhause für Studierende aus verschiedenen Nationen. In insgesamt fünf Studierendenheimen in den Bezirken Landstraße, Döbling, Simmering und Donaustadt wohnen, lernen und leben Studierende in Wien. Kurz vor dem Start des neuen Studienjahres wurden ein paar von ihnen beim Einzug und zu Beginn dieses neuen Lebensabschnitts begleitet.



Sonnenfinsternis am Donauturm Wien

Am Mittwoch, dem 12. August 2026, war über Österreich die stärkste partielle Sonnenfinsternis seit 1999 zu sehen. Wer das seltene Himmelsereignis zu optimalen Bedingungen beobachten wollte, benötigte freie Sicht nach Westen und einen erhöhten Standort. Der Donauturm Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, bot dafür ideale Voraussetzungen: Von den Aussichtsterrassen, dem Turm Café und dem Turm Restaurant konnten Besucher*innen die partielle Sonnenfinsternis aus bis zu 170 Metern Höhe verfolgen. Für einen sicheren Blick auf die teilweise verdeckte Sonne stellte der Donauturm kostenlose Schutzbrillen zur Verfügung.



Probeneindruck von „Die Schöne und das Biest“ im Raimund Theater

1995 fand die deutschsprachige Uraufführung von „Die Schöne und das Biest“ im Raimund Theater der Vereinigten Bühnen Wien, einem Unternehmen der Wien Holding, statt. Nun kehrt das weltweit erfolgreiche Disney-Musical als Neuinszenierung von Regisseur Matt West ins Raimund Theater zurück. Die Premiere geht am 25. September über die Bühne – die Proben befinden sich bereits in der heißen Phase.



Theater an der Wien stellt neue Saison vor

Das Theater an der Wien der Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, feiert sein 225-jähriges Bestehen und präsentiert zum Jubiläum ein vielfältiges Programm aus epochalen Meisterwerken, spannenden Neuentdeckungen und neuen Formaten für Zuschauer*innen jeden Alters. Eröffnet wird die Saison mit der Barockoper „La Calisto“. Darüber hinaus stehen auch „Der fliegende Holländer“, die Familienoper „Der kleine Prinz“ und das neue Format „Opernyoga“ auf dem Spielplan.



Volleyball-Nationalteam in Sport Arena Wien

Volleyball auf höchstem Niveau in der Sport Arena Wien: Österreichs Frauen-Nationalteam traf im letzten Härtetest vor der Europameisterschaft auf Deutschland. Für die rot-weiß-roten Volleyballerinnen war die Begegnung die Generalprobe vor dem größten Turnier ihrer Geschichte. Gespielt wurde in der Sport Arena Wien, die von der Wien Holding Sport betrieben wird und als Unternehmen der Wien Holding internationale Sporthighlights nach Wien bringt.



Gleichenfeier für neue Gärtner*innenunterkunft

Mit der Gleichenfeier wurde ein wichtiger Meilenstein für die neue Gärtnerinnenunterkunft im Schweizergarten erreicht. Das nachhaltige Gebäude in Holzbauweise bietet künftig Platz für 68 Mitarbeiter*innen der Wiener Stadtgärten und setzt auf erneuerbare Energie, Begrünung sowie energieeffiziente Technologien. Die Fertigstellung ist für Anfang 2027 vorgesehen. Die WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH, ein Unternehmen der Wien Holding-Tochter WSE Wiener Standortentwicklung GmbH, ist für das Bauprojektmanagement verantwortlich.



WIP realisiert Schulerweiterung in der Donaustadt

In der Donaustadt hat der Ausbau der Löwenschule Aspern begonnen. Mit einem rund 2.100 Quadratmeter großen Neubau entstehen zusätzliche Bildungsräume, Flächen für die schulische Tagesbetreuung sowie neue Freiräume für die Schüler*innen. Die Umsetzung erfolgt durch die WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH, ein Unternehmen der Wien Holding-Tochter WSE Wiener Standortentwicklung.



Pressefotos:

Fotos zur Aussendung sind im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.