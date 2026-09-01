  • 01.09.2026, 09:00:33
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Österreich sucht den Act für den Eurovision Song Contest 2027 in Bulgarien

Bewerbungen sind ab sofort bis 18. September online oder per Mail möglich

Wien (OTS) - 

Der Weg nach Bulgarien ist eröffnet: Der ORF sucht ab sofort den österreichischen Act für den Eurovision Song Contest 2027, der von 11. bis 15. Mai 2027 in Burgas stattfindet. Gesucht werden Solokünstlerinnen und Solokünstler, Bands sowie musikalische Projekte aller Genres, die mit einem starken, zeitgemäßen und live überzeugenden Auftritt international begeistern können. Entscheidend sind künstlerische Qualität, eine klare persönliche Handschrift und ein Song mit dem Potenzial, ein Millionenpublikum zu erreichen. Bewerbungen können ab sofort online unter https://songcontest.ORF.atoder per Mail an [email protected] abgegeben werden. Einreichschluss ist der 18. September.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Der ESC 2026 in Wien hat gezeigt, welche Aufmerksamkeit und Dynamik dieser Wettbewerb für Musik, Medien und Kreativwirtschaft erzeugen kann. Für Burgas 2027 wollen wir daran anknüpfen und den Auswahlprozess gezielt weiterentwickeln. Im Mittelpunkt steht für uns nicht nur ein guter Song, sondern eine unverwechselbare künstlerische Handschrift, die auf der Bühne überzeugt und auch international bestehen kann.“

Wer einen Song hat, der ins Ohr geht, eine unverwechselbare Stimme und Österreich auf einer der größten Musikbühnen Europas vertreten will, kann sich jetzt für den Eurovision Song Contest 2027 bewerben. Die Bewerbung sollte einen oder mehrere aussagekräftige Songs bzw. Demos, Informationen zu bisherigen musikalischen Arbeiten und Live-Erfahrungen und Kontaktdaten sowie Links zu Website und Social-Media-Kanälen enthalten. Das Mindestalter für die ESC-Teilnahme ist 18 Jahre. Die Auswahl erfolgt durch eine ORF-interne Fachjury. Ausgewählte Acts werden zu weiteren Gesprächen bzw. Castings eingeladen.

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