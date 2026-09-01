Reminder: Pressekonferenz: „Vorstellung des Entwurfs des Österreichischen Wiederherstellungsplans“

Wien (OTS) -

Österreich übermittelt der Europäischen Kommission am 1.September fristgerecht einen ersten Entwurf seines nationalen Wiederherstellungsplans. Dieser wurde in enger Zusammenarbeit mit den Bundesländern sowie unter breiter Einbindung von Stakeholdern und Wissenschaft erarbeitet. Im Rahmen der Pressekonferenz wird der Entwurf vorgestellt.

Wann: 01.09.2026, 11:00 Uhr

Wo: Pressezentrum, Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien (Eingang Sozialministerium)

Sprechen werden:

Norbert Totschnig, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft Christian Gantner, Landesrat für Landwirtschaft und Regionen, Umwelt- und Naturschutz, Forstwesen, Wasserwirtschaft und Gewässerschutz in Vorarlberg Monika Mörth, Leiterin der Sektion IV – Wasserwirtschaft im BMLUK

Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] und ersuchen Sie, beim Eingang Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen.