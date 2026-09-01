Medienführerschein "Version 2" startet am 13. September – Bestellung über Marktplatz Lernapps ab sofort möglich

Wien (OTS) -

Der Medienführerschein startet am 13. September 2026 in die neue Version 2. Die Weiterentwicklung umfasst technische, inhaltliche und methodische Aspekte für den Einsatz im Unterricht der Sekundarstufe I. Schulen können den Medienführerschein ab 1. September über den Marktplatz Lernapps bestellen. Im vergangenen Schuljahr wurde das Programm von rund 6.000 Schülerinnen und Schülern an 115 Schulen in Österreich eingesetzt.

Der Medienführerschein wurde von Lehrkräften entwickelt und unterstützt Schülerinnen und Schüler dabei, digitale Medien kritisch, sicher und kreativ zu nutzen. Das Programm umfasst vier aufeinander aufbauende Module für die 5. bis 8. Schulstufe und orientiert sich am Lehrplan der Digitalen Grundbildung. Vollständig vorbereitete Unterrichtseinheiten, Teacher’s Guides sowie unterschiedliche Aufgaben- und Projektformate sollen Lehrpersonen die Umsetzung im Schulalltag erleichtern.

Rückmeldungen aus den Schulen als Ausgangspunkt für die Überarbeitung

Die neue Version greift Erfahrungen und Rückmeldungen aus dem ersten Schuljahr auf. Die Version 2 wird auf technischer, inhaltlicher und methodischer Ebene weiterentwickelt. Der Weiterentwicklungsprozess wird durch eine wissenschaftliche Partnerschaft mit der FH Wien begleitet und verbindet Praxiswissen aus den Schulen mit wissenschaftlichen Perspektiven auf Medienbildung.

„Die hohe Beteiligung zeigt, dass Medienbildung im Schulalltag einen festen Platz braucht. Jetzt führen wir die Erfahrungen von Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern zusammen und entwickeln den Medienführerschein gezielt für die Praxis weiter“, sagt Simon Moser von Forum MedienBildung.

Johannes Knierzinger, Lehrer für Digitale Grundbildung und Mitentwickler des Medienführerscheins, ergänzt: „Medienkompetenz entsteht nicht durch einzelne Unterrichtsstunden. Sie braucht Zeit, Struktur und Materialien, die Lehrpersonen im Alltag tatsächlich einsetzen können. Genau daran orientiert sich der Medienführerschein.“

Bestellung über den Marktplatz Lernapps

Ab 1. September 2026 ist der Medienführerschein über den Marktplatz Lernapps bestellbar. Der Marktplatz Lernapps ist eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung. Berechtigte Schulen können dort qualitätsgeprüfte digitale Lernangebote auswählen und Klassen- oder Schullizenzen bestellen. Der Medienführerschein ist im Katalog für die Digitale Grundbildung der Sekundarstufe I gelistet.

Weitere Informationen zum Angebot und zu den Bestellmöglichkeiten finden sich unter medienfuehrerschein.at

Über den Medienführerschein

Der österreichische Medienführerschein ist ein digitales Unterrichtsprogramm für die Digitale Grundbildung in der Sekundarstufe I. In vier Modulen begleitet er Schülerinnen und Schüler von der 5. bis zur 8. Schulstufe durch zentrale Themen der Medienwelt – von Informationskompetenz und Medienproduktion bis zu Sicherheit, künstlicher Intelligenz und Zukunftsfragen. Das Programm wurde von Lehrkräften entwickelt und wird vom Forum MedienBildung angeboten.