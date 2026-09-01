  • 01.09.2026, 08:19:02
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Prävention aus der Luft: one2zero erweitert Portfolio um Thermografie-Befliegungen

Frühzeitige Erkennung von Zellschäden sichert Erträge von Photovoltaikanlagen

Einblick in das praxisnahe Drohnentraining bei spektakulAIR.at mit Trainer Alexander Wipplinger. Das Team von one2zero schult die präzise Befliegung und thermografische Analyse von Photovoltaikanlagen mittels professioneller DJI Enterprise Drohnentechnik.
Wien (OTS) - 

Eine Photovoltaikanlage kann vom Boden aus makellos wirken und dennoch schleichend an Leistung verlieren. Defekte Solarzellen heizen sich stark auf, während ihre Effizienz drastisch sinkt. Während solche Schäden mit freiem Auge praktisch unsichtbar bleiben, lassen sie sich auf Luftaufnahmen mit Wärmebildkameras innerhalb von Sekunden lokalisieren. one2zero erweitert ab sofort sein Leistungsportfolio um professionelle Thermografie-Befliegungen von PV-Großanlagen.

Um höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards zu garantieren, wurden die methodischen Grundlagen in spezialisierten Drohnen-Schulungen bei spektakulAIR.at vertieft. Neben der exakten Anfertigung und Auswertung thermografischer Daten standen behördliche Flugfreigaben über die Austro Control sowie strukturierte Notfallprozeduren im Fokus.

„Anlagenzustände müssen geprüft werden, bevor der Ertrag einbricht – nicht erst danach“, erklärt das Expertenteam von one2zero. „Mit der flächendeckenden Inspektion aus der Luft bieten wir Gewerbekunden eine schnelle, präzise und kosteneffiziente Methode zur Ertragssicherung.“

Durch den gezielten Einsatz von Copter-Inspektionen können Verunreinigungen, Hotspots oder Modulausfälle frühzeitig identifiziert und behoben werden, bevor kostspielige Folgeschäden entstehen.

Über one2zero

one2zero ist das Corporate Startup der österreichischen Salzburg AG und agiert als innovativer Full-Service-Partner für nachhaltige Unternehmensentwicklung und Klimastrategien im DACH-Raum. one2zero unterstützt Organisationen branchenübergreifend bei der Analyse und Reduktion von CO₂-Emissionen, entwickelt maßgeschneiderte Energielösungen und begleitet Kund:innen mit einem interdisziplinären Expert:innenteam auf dem Weg zur Klimaneutralität – von der strategischen Beratung bis zur Umsetzung zukunftsweisender GreenTech-Technologien.

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one2zero GmbH
Ayse Cömlek
Telefon: +4367686873133
E-Mail: [email protected]
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Vorschau Bild von Einblick in das praxisnahe Drohnentraining bei spektakulAIR.at mit Trainer Alexander Wipplinger. Das Team von one2zero schult die präzise Befliegung und thermografische Analyse von Photovoltaikanlagen mittels professioneller DJI Enterprise Drohnentechnik. [Bild, 1.85MB]
Vorschau Bild von Eine DJI Mavic 3 Enterprise Drohne, bereit für den Einsatz, präsentiert auf einem Werbedisplay von spektakulAIR. Dieses Modell wird häufig für professionelle Inspektionen, wie z.B. von Photovoltaikanlagen mittels Thermografie, eingesetzt. Die eingeschalteten Scheinwerfer unterstreichen die Einsatzbereitschaft. [Bild, 1.41MB]

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