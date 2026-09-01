Fünf Jahre one2zero: Mit Innovation und Leidenschaft für die Energiewende

Wien (OTS) -

Das österreichische GreenTech-Unternehmen one2zero GmbH feiert einen bedeutenden Meilenstein: Seit mittlerweile fünf Jahren begleitet das Corporate Startup der Salzburg AG Unternehmen im DACH-Raum bei der Transformation hin zur Klimaneutralität. Aus diesem Anlass lädt one2zero am 21. Oktober 2026 Wegbegleiter:innen, Partner:innen und Entscheidungsträger:innen zu einer feierlichen Jubiläumsveranstaltung nach Wien ein.

Seit der Gründung hat sich one2zero als verlässlicher Umsetzungspartner für komplexe Dekarbonisierungsprojekte, Photovoltaik-Großanlagen und moderne Speicherlösungen etabliert. Was als agile Initiative begann, hat sich zu einem gefragten Spezialisten für maßgeschneiderte Energielösungen entwickelt.

„Fünf Jahre one2zero stehen für mutige Innovationen, starken Zusammenhalt und echte Erfolge auf dem Weg zur Dekarbonisierung“, betont Tobias Wiener, CEO von one2zero. „Unser Jubiläum am 21. Oktober in Wien ist nicht nur ein Rückblick auf das Erreichte, sondern vor allem ein Ansporn, die Energiewende mit voller Kraft weiter voranzutreiben.“

Die Jubiläumsfeier bringt Branchenexpert:innen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zusammen. Neben einem Rückblick auf prägende Leuchtturmprojekte stehen zukunftsweisende Trends und neue Technologien im Mittelpunkt des Abends.

Tobias Wiener steht für Fragen zur one2zero GmbH und den fünf Jahren Energieeffizienz gerne zur Verfügung: +43 676 86821240

5 Jahre one2zero GmbH

Datum: 21.10.2026, 18:00 Uhr

Art: Jahrestag

Ort: one2zero Office Wien

Lehargasse 7/2/13

1060 Wien

Österreich

URL: https://www.one2zero.com