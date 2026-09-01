  • 01.09.2026, 08:18:02
  • /
  • OTS0017

Fünf Jahre one2zero: Mit Innovation und Leidenschaft für die Energiewende

Ein Pionier für nachhaltige Energielösungen feiert am 21. Oktober 2026 Jubiläum in Wien

Offizielles Presse- und Business-Portrait von Tobias Wiener. Einsetzbar für Berichterstattung, Unternehmensauftritte, Gastbeiträge, Konferenzen und Corporate Publishing.
Wien (OTS) - 

Das österreichische GreenTech-Unternehmen one2zero GmbH feiert einen bedeutenden Meilenstein: Seit mittlerweile fünf Jahren begleitet das Corporate Startup der Salzburg AG Unternehmen im DACH-Raum bei der Transformation hin zur Klimaneutralität. Aus diesem Anlass lädt one2zero am 21. Oktober 2026 Wegbegleiter:innen, Partner:innen und Entscheidungsträger:innen zu einer feierlichen Jubiläumsveranstaltung nach Wien ein.

Seit der Gründung hat sich one2zero als verlässlicher Umsetzungspartner für komplexe Dekarbonisierungsprojekte, Photovoltaik-Großanlagen und moderne Speicherlösungen etabliert. Was als agile Initiative begann, hat sich zu einem gefragten Spezialisten für maßgeschneiderte Energielösungen entwickelt.

„Fünf Jahre one2zero stehen für mutige Innovationen, starken Zusammenhalt und echte Erfolge auf dem Weg zur Dekarbonisierung“, betont Tobias Wiener, CEO von one2zero. „Unser Jubiläum am 21. Oktober in Wien ist nicht nur ein Rückblick auf das Erreichte, sondern vor allem ein Ansporn, die Energiewende mit voller Kraft weiter voranzutreiben.“

Die Jubiläumsfeier bringt Branchenexpert:innen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zusammen. Neben einem Rückblick auf prägende Leuchtturmprojekte stehen zukunftsweisende Trends und neue Technologien im Mittelpunkt des Abends.

Tobias Wiener steht für Fragen zur one2zero GmbH und den fünf Jahren Energieeffizienz gerne zur Verfügung: +43 676 86821240

5 Jahre one2zero GmbH



Datum: 21.10.2026, 18:00 Uhr


Art: Jahrestag


Ort: one2zero Office Wien


Lehargasse 7/2/13

1060 Wien


Österreich


URL: https://www.one2zero.com


 Rückfragen & Kontakt 
one2zero GmbH
 Tobias Wiener
 Telefon: +43 676 86821240
 E-Mail: [email protected]
 Website: https://one2zero.com/
 OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | 120
Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen
Stichworte
Channel
 Anhang 
Vorschau Bild von Offizielles Presse- und Business-Portrait von Tobias Wiener.
Einsetzbar für Berichterstattung, Unternehmensauftritte,
Gastbeiträge, Konferenzen und Corporate Publishing. [Bild, 24.22KB] 
 [Mittwoch, 21.10.2026, 18:00] 
 one2zero GmbH 
 Rückfragen & Kontakt 
one2zero GmbH
 Tobias Wiener
 Telefon: +43 676 86821240
 E-Mail: [email protected]
 Website: https://one2zero.com/
So erreichen Sie uns
APA-Comm GmbH
 Laimgrubengasse 10 
 1060 Wien, Österreich 
PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310
APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234
Services
PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen

OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels
Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus
Bleiben Sie informiert
OTS-Mailabo
APA-Blog

 Newsletter Abonnieren 
Disclaimer
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright