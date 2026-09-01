  • 01.09.2026, 08:16:32
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Speichern statt einspeisen: BAUHAUS Österreich setzt auf Batteriespeicher von one2zero

Eigenverbrauchsoptimierung an vier Standorten senkt Netzkosten und erhöht Effizienz

Einbau und Einsatz eines gewerblichen Batteriespeichersystems von Fox ESS. Das System wurde von one2zero für BAUHAUS Österreich umgesetzt, um Solarenergie effizient vor Ort zu speichern und die Netzstabilität zu fördern.
Wien (OTS) - 

Was macht ein Unternehmen mit überschüssigem Solarstrom, wenn vor Ort gerade kein direkter Bedarf besteht? Bei BAUHAUS Österreich lautet die klare Antwort: speichern statt einspeisen. In enger Zusammenarbeit mit der one2zero GmbH wurden an vier ausgewählten Standorten — St. Pölten, Wien Oberlaa, Salzburg/Wals und Villach — moderne Batteriespeichersysteme zur gezielten Eigenverbrauchsoptimierung installiert.

Das intelligente Speicherkonzept bringt für BAUHAUS gleich mehrere wirtschaftliche und ökologische Vorteile:

  • Höherer Eigenverbrauch: Überschüssiger Sonnenstrom wird nicht ins Netz eingespeist, sondern zwischengespeichert und außerhalb der Sonnenstunden genutzt — etwa für Kühlung, Beleuchtung oder Ladeinfrastruktur.
  • Reduzierter Netzbezug: Durch die verbesserte Eigennutzung sinkt die Notwendigkeit, teuren Netzstrom zuzukaufen.
  • Kappung von Lastspitzen: Verbrauchsintensive Leistungsspitzen werden abgefedert, was die leistungsabhängigen Netzkosten nachhaltig senkt.

„Vier Standorte, ein durchdachtes Konzept: Mehr eigener Strom bedeutet weniger teurer Zukauf und maximale Effizienz für den Betrieb", erklärt Ayşe Çömlek, zuständige Projektleiterin bei one2zero. Ein Dank gelte dem Team von BAUHAUS Österreich für die hervorragende Zusammenarbeit vor Ort.

Über one2zero

one2zero ist das Corporate Startup der österreichischen Salzburg AG und agiert als innovativer Full-Service-Partner für nachhaltige Unternehmensentwicklung und Klimastrategien im DACH-Raum. one2zero unterstützt Organisationen branchenübergreifend bei der Analyse und Reduktion von CO₂-Emissionen, entwickelt maßgeschneiderte Energielösungen und begleitet Kund:innen mit einem interdisziplinären Expert:innenteam auf dem Weg zur Klimaneutralität — von der strategischen Beratung bis zur Umsetzung zukunftsweisender GreenTech-Technologien.

Über BAUHAUS

BAUHAUS, der Spezialist für Werkstatt, Haus und Garten, brachte bereits 1972 eine neue Idee nach Österreich: Markenprodukte verschiedenster Fachsortimente in Selbstbedienung und Fachberatung, angeboten unter einem Dach. Heute ist BAUHAUS in Österreich mit 22 Fachcentren vertreten und beschäftigt über 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter 100 Lehrlinge. Europaweit gibt es BAUHAUS in 19 Ländern mit mehr als 290 Fachcentren.

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one2zero GmbH
Ayse Cömlek
Telefon: +4367686873133
E-Mail: [email protected]
Website: https://one2zero.com/

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Vorschau Bild von Einbau und Einsatz eines gewerblichen Batteriespeichersystems von Fox ESS. Das System wurde von one2zero für BAUHAUS Österreich umgesetzt, um Solarenergie effizient vor Ort zu speichern und die Netzstabilität zu fördern. [Bild, 1.86MB]
Vorschau Bild von Projektgrafik zur Kooperation von one2zero und BAUHAUS Österreich. Gemeinsam wurden an 4 österreichischen Standorten moderne Batteriespeichersysteme (Fox ESS / Sonnenkraft) zur Eigenverbrauchsoptimierung umgesetzt. [PDF, 89.66KB]

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