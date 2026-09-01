  • 01.09.2026, 08:00:40
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Digital Days: ANWR Austria bündelt digitale Kompetenzen für den Schuhfachhandel

Gemeinsam für die digitale Zukunft des Schuhfachhandels. V. l. n. r.: Stefan Nicolai, Geschäftsführer ECC European Clearing Center, Andreas Mayer, Geschäftsführer der ANWR Austria, und Roland Fuschlberger von Schuhmoden Fuschlberger.

Die entscheidende Frage ist heute nicht mehr, was sich alles digitalisieren lässt, sondern was einen Betrieb tatsächlich effizienter und wirtschaftlicher macht. Deshalb denken wir Digitalisierung immer vom konkreten Betrieb aus. Technologie muss Prozesse vereinfachen, Informationen besser nutzbar machen und im Alltag Zeit sparen. Unsere Aufgabe als ANWR Austria ist es, die richtigen Kompetenzen zu vernetzen und unseren Händler:innen damit Orientierung für ihre Entscheidungen zu geben. Digitalisierung muss unseren Händler:innen Arbeit abnehmen und darf keine neue schaffen

Andreas Mayer, Geschäftsführer der ANWR Austria.

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Ohlsdorf (OTS) - 

Mit der Zahl digitaler Anwendungen wachsen auch Datenmengen, Schnittstellen und die Komplexität der Systeme. Für den Schuhfachhandel wird es deshalb zunehmend entscheidend, Technologie gezielt einzusetzen, vorhandene Daten besser zu nutzen und daraus fundierte unternehmerische Entscheidungen abzuleiten. Mit den Digital Days am 26. und 27. August in Salzburg brachte die ANWR Austria deshalb relevante Kompetenzen an einem Ort zusammen, um digitale Möglichkeiten in konkreten wirtschaftlichen Nutzen für Handelsbetriebe zu übersetzen. „Die entscheidende Frage ist heute nicht mehr, was sich alles digitalisieren lässt, sondern was einen Betrieb tatsächlich effizienter und wirtschaftlicher macht. Deshalb denken wir Digitalisierung immer vom konkreten Betrieb aus. Technologie muss Prozesse vereinfachen, Informationen besser nutzbar machen und im Alltag Zeit sparen. Unsere Aufgabe als ANWR Austria ist es, die richtigen Kompetenzen zu vernetzen und unseren Händler:innen damit Orientierung für ihre Entscheidungen zu geben. Digitalisierung muss unseren Händler:innen Arbeit abnehmen und darf keine neue schaffen“, sagt Andreas Mayer, Geschäftsführer der ANWR Austria.

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