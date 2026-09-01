  • 01.09.2026, 08:00:39
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  • OTS0009

DONAU schließt Übernahme der GARANTA Österreich ab

Harald Riener, Generaldirektor DONAU Versicherung

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Transaktion beginnt unser gemeinsamer Weg. Unsere neuen Kolleginnen und Kollegen heiße ich sehr herzlich willkommen. Sie haben die GARANTA mit ihrer Erfahrung, ihrem Engagement und ihrer umfassenden Kfz-Kompetenz zu einer starken Marke mit langjährigen, etablierten Partnerschaften gemacht. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam auf diesen Stärken aufzubauen und zusätzliche Möglichkeiten im österreichischen Markt zu nutzen

Harald Riener, Generaldirektor DONAU Versicherung

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Stärkung der Marktposition und des Vertriebsnetzwerkes (OTS) - 

Die DONAU Versicherung hat die Übernahme der GARANTA Versicherung in Österreich – nach der Erteilung aller Genehmigungen der verantwortlichen Aufsichtsbehörden – erfolgreich abgeschlossen. Mit 1. September 2026 wird die GARANTA Österreich als Einheit der DONAU geführt. Die Übernahme erfolgt im Zuge der erfolgreichen Akquisition der NÜRNBERGER Versicherung durch die Vienna Insurance Group (VIG).


GARANTA bleibt als eigenständige Marke bestehen und tritt weiterhin als spezialisierter Versicherungspartner der österreichischen Kfz-Wirtschaft auf. Für Kund:innen sowie Kooperations- und Vertriebspartner:innen steht Kontinuität im Mittelpunkt: Bestehende Versicherungsverträge, Ansprechpartner:innen und Prozesse bleiben aufrecht.


„Mit dem erfolgreichen Abschluss der Transaktion beginnt unser gemeinsamer Weg. Unsere neuen Kolleginnen und Kollegen heiße ich sehr herzlich willkommen. Sie haben die GARANTA mit ihrer Erfahrung, ihrem Engagement und ihrer umfassenden Kfz-Kompetenz zu einer starken Marke mit langjährigen, etablierten Partnerschaften gemacht. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam auf diesen Stärken aufzubauen und zusätzliche Möglichkeiten im österreichischen Markt zu nutzen“, sagt Harald Riener, Generaldirektor der DONAU Versicherung.


Die GARANTA ergänzt die regionale Stärke sowie die breite Marktaufstellung der DONAU mit ihrer Spezialisierung und ihrem österreichweiten Netzwerk an Autohäusern. Damit bestehen die besten Voraussetzungen, um die erfolgreiche Entwicklung in der neuen Konstellation langfristig fortzusetzen.

Rückfragen & Kontakt

DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group
Alexander Jedlička
Telefon: +43 50 330 - 73014
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.donauversicherung.at/

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