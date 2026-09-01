Hochschule Campus Wien: Anja Rathgeb übernimmt Studiengangsleitung Diätologie

Wien (OTS) -

Mit 1. September 2026 übernimmt Anja Rathgeb, BA MA BSc die Studiengangsleitung Diätologie im Department Gesundheitswissenschaften der Hochschule Campus Wien. Sie ist ausgewiesene Expertin für Ernährungstherapie, Diabetes sowie Nachhaltigkeit und folgt auf Prof.in Andrea Hofbauer, MSc MBA die den Studiengang über viele Jahre erfolgreich geprägt hat und nun ihre berufliche Tätigkeit beendet.

Neue Impulse für einen etablierten Studiengang

Mit dem Führungswechsel setzt die Hochschule Campus Wien auf Kontinuität und Innovation: Anja Rathgeb übernimmt einen etablierten Studiengang und wird dessen erfolgreiche Entwicklung mit neuen Impulsen in Lehre, Forschung und Internationalisierung fortführen. „Anja Rathgeb vereint wissenschaftliche Expertise, langjährige Berufserfahrung und ein ausgeprägtes Verständnis für die Anforderungen einer modernen Hochschulausbildung. Mit ihrer Erfahrung in Lehre, Forschung und internationaler Zusammenarbeit bringt sie beste Voraussetzungen mit, um den Studiengang Diätologie erfolgreich weiterzuentwickeln“, sagt Andrea Hofbauer.

Internationale Perspektiven und fachliche Expertise

Seit August 2024 ist Anja Rathgeb als Senior Lecturer im Studiengang Diätologie tätig und verantwortet die Ressorts Internationales und Nachhaltigkeit. Zu ihren Schwerpunkten zählen die Entwicklung innovativer Lehrformate, der Aufbau internationaler Lehr- und Forschungskooperationen sowie die Konzeption des Hochschullehrgangs „Interprofessionelles Diabetesmanagement“. Inhaltlich liegt ihr Fokus auf den Themen Diabetes, Adipositas, nachhaltige Ernährung und digitale Transformation in der Diätologie.

Anja Rathgeb absolvierte den Bachelorstudiengang Diätologie an der Hochschule Campus Wien sowie einen Master in Tourism Destination Management in den Niederlanden. Neben ihrer Tätigkeit an der Hochschule ist sie als selbstständige Diätologin und Vortragende aktiv und engagiert sich in nationalen wie internationalen Fachgesellschaften. Ihre wissenschaftliche Arbeit spiegelt sich in aktuellen Publikationen und internationalen Forschungskooperationen wider.

Klare Ziele für die Weiterentwicklung des Studiengangs

Anja Rathgeb blickt mit Vorfreude auf ihre neue Aufgabe: „Die Diätologie entwickelt sich laufend weiter – sowohl wissenschaftlich als auch gesellschaftlich. Mein Ziel ist es, den Studiengang gemeinsam mit meinem Team konsequent weiterzuentwickeln, innovative Lehr- und Lernformate zu stärken und unseren Studierenden die bestmögliche Vorbereitung auf ein dynamisches Berufsfeld zu bieten. Gleichzeitig möchte ich die internationale Zusammenarbeit sowie die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung noch stärker im Studium verankern.“

Hochschule Campus Wien

Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

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