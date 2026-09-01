Rankscale führt Ads-Analytics für die KI-Suche ein

Wien, Österreich (OTS) -

ChatGPT Ads werden auf 31 europäische Märkte ausgeweitet, darunter Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Polen und Österreich.

Für Werbetreibende entsteht damit ein neuer Kanal – und gleichzeitig die Herausforderung zu verstehen, wann, wo und in welchem Kontext Anzeigen innerhalb von ChatGPT ausgespielt werden.

Genau hier setzt Rankscale an.

Die österreichische AI-Visibility-Plattform ermöglicht Unternehmen, nicht nur ihre organische Sichtbarkeit in KI-Systemen zu messen, sondern auch die Ausspielung von ChatGPT Ads systematisch zu analysieren.

Marken können damit nachvollziehen, in welchem Kontext ihre eigenen Anzeigen und die ihrer Wettbewerber ausgespielt werden und bei welchen relevanten Prompts sie sichtbar sind.

„Mit ChatGPT Ads entsteht ein völlig neuer Wettbewerb um Sichtbarkeit innerhalb von KI-Konversationen“, sagt Patrick Schmid, Co-Founder von Rankscale.

„Für Unternehmen reicht es nicht zu wissen, dass sie Anzeigen schalten können. Sie müssen verstehen, bei welchen Nutzerabsichten ihre eigenen Ads und die ihrer Wettbewerber tatsächlich sichtbar werden.“

Anders als klassische Suchmaschinenwerbung basiert ChatGPT Ads nicht auf Exact-Match-Keywords.

Das System berücksichtigt unter anderem die Absicht und den Kontext einer Konversation sowie Informationen aus Landingpages, Anzeigen und sogenannten „Context Hints“.

Dadurch verschiebt sich auch die Analyse von Kampagnen.

Statt ausschließlich Keywords und Anzeigenpositionen zu beobachten, müssen Unternehmen verstehen, welche Prompts, Themen und Intentionen eine Anzeigenausspielung auslösen und welche Marken dabei den sichtbaren Platz erhalten.

Rankscale überträgt dafür seine bestehende Technologie zur Analyse von AI Visibility auf den neuen Werbekanal.

Unternehmen erhalten dadurch Einblick in ihre bezahlte und organische Präsenz innerhalb relevanter KI-Konversationen und können diese mit Wettbewerbern vergleichen.

Besonders beim europäischen Rollout gewinnt diese Transparenz an Bedeutung, da personalisierte Werbung im EWR und in der Schweiz zunächst nicht verfügbar ist und der aktuelle Konversationskontext dadurch stärker ins Gewicht fällt.

„Die entscheidende Frage lautet künftig nicht mehr nur: Für welche Keywords sind wir sichtbar?“, sagt Schmid.

„Unternehmen müssen wissen, bei welchen Fragen und Kaufabsichten eine KI ihre Marke oder ihre Werbung als relevant einstuft und wann stattdessen ein Wettbewerber erscheint.“

Mit der Analyse von ChatGPT Ads erweitert Rankscale AI damit den bisherigen Fokus auf organische AI Visibility um die neue Ebene bezahlter Sichtbarkeit.

Für Marketingteams entsteht so eine Möglichkeit, den Wettbewerb um Sichtbarkeit in ChatGPT erstmals systematisch zu beobachten, zu vergleichen und daraus Optimierungspotenziale abzuleiten.