ADOLF WEBER erwirbt Light-Industrial-Objekt in verkehrsgünstiger Lage im Großraum Wien

Wien (OTS) -

Die ADOLF WEBER Grundbesitz- und Projektgesellschaft hat in begehrter Lage im Wiener Süden ein voll vermietetes Light-Industrial-Objekt erworben. Das Grundstück in der Reinhartsdorfgasse in Rannersdorf, umfasst eine Fläche von rund 18.000 m² und befindet sich in einem etablierten Gewerbegebiet im Wiener Umland. Bei der Transaktion war CBRE Austria vermittelnd tätig. Beratend begleitet wurde der Ankauf durch DORDA Rechtsanwälte. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Kombination aus urbaner Infrastruktur, der Nähe zur Wiener Innenstadt sowie der unmittelbaren Anbindung an den Flughafen Wien macht die Lage der Liegenschaft besonders attraktiv. Die flexible Nutzbarkeit des Objekts sowie der bestehende Mieterbesatz unterstreichen die langfristige Werthaltigkeit des Standorts.

Julian Forster, Geschäftsführer der ADOLF WEBER AUSTRIA GmbH, zur Transaktion: „Mit dem Ankauf dieser Light-Industrial Immobilie im Wiener Süden stärken wir gezielt unsere Präsenz in einer der attraktivsten Wiener Gewerbelagen und am österreichischen Light-Industrial-Markt. Die Transaktion ist auch ein klares Signal dafür, dass wir mit guten Lagen und überzeugenden Produkten am Standort Wien punkten können.“

Der Ankauf entspricht der strategischen Ausrichtung der ADOLF WEBER Unternehmensgruppe, ihr Portfolio im Bereich Light-Industrial und Gewerbeimmobilien in Österreich gezielt auszubauen. Der Fokus liegt dabei auf werthaltigen Standorten, flexiblen Nutzungskonzepten und langfristigen Entwicklungsperspektiven.