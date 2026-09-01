  • 01.09.2026, 07:00:33
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Uraufführung im edison Kultursalon: Joachim Meyerhoff und Matthias Jakisic mit neuer Performance

Dinner und Premiere am 24. September 2026 im Congress Center Baden

Wien/Baden (OTS) - 

Am 24. September 2026 feiern Joachim Meyerhoff und Matthias Jakisic mit “Höhenflüge, Abgründe und die entsetzliche Lücke” eine Uraufführung im edison Kultursalon. Meyerhoff liest aus seinem tragikomischen, autobiografisch geprägten Erzählkosmos und wird dabei musikalisch von Geiger und Komponist Jakisic begleitet. Ein Dinner, das Literatur und Musik zu einem einzigartigen Bühnenmoment verdichtet.

„Der edison Kultursalon wurde als Raum für neue Formate und interessante Begegnungen konzipiert”, erklärt Nikolaus Gutmann, edison Geschäftsführer. „Wir freuen uns sehr, dass wir die passende Bühne für diese hochkarätige Premiere bieten können.“ Der edison Kultursalon verbindet in seiner Veranstaltungsreihe „Kuratiert-Köstlich” erlesenes Kulturprogramm mit Kulinarik zu einem neuen Erlebnisformat.

Tickets sind ab sofort über www.edison.at/kultursalon sowie im Congress Center Baden erhältlich.

Rückfragen & Kontakt

edison Kultursalon
Nikolaus Gutmann
Telefon: +43 660 11 11 982
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.edison.at

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