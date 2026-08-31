  • 31.08.2026, 23:07:02
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IV begrüßt Zukunftsdepot als Impuls für moderne Vorsorgepolitik

Zukunftsdepot kann Zugang zum Kapitalmarkt früh eröffnen – Pensionsreformen bleiben unverzichtbar

Wien (OTS) - 

Die Industriellenvereinigung (IV) sieht im Vorschlag von Bundeskanzler Christian Stocker für ein Zukunftsdepot einen wichtigen Anstoß für eine breiter aufgestellte Altersvorsorge in Österreich. „Vorsorge muss früher beginnen und allen Menschen offenstehen. Ein Zukunftsdepot schafft die Möglichkeit, Kinder bereits von Beginn an die Chance zu geben, von den Möglichkeiten des Kapitalmarkts zu profitieren und so langfristig Vermögen aufzubauen – unabhängig davon, welche finanziellen Möglichkeiten ihre Eltern haben“, erklärt IV-Generalsekretär Christoph Neumayer. Damit kann nicht nur die individuelle Vorsorge gestärkt werden. „Je mehr Menschen die Chancen langfristiger Veranlagung nutzen können, desto stärker wird auch das Bewusstsein für Eigenvorsorge und finanzielle Verantwortung. Gleichzeitig wird Kapital für unternehmerische Investitionen, Forschung und neue Arbeitsplätze mobilisiert“, so Neumayer.

Den von Bundeskanzler Christian Stocker bereits vorgeschlagenen Staatsfonds sieht die IV als sinnvollen Schritt zu mehr Kapitaldeckung, wie es skandinavische Länder seit langem vormachen. Gleichzeitig bleibt klar: Kapitalgedeckte Elemente können notwendige Strukturreformen nicht ersetzen. Angesichts des demografischen Wandels braucht es insbesondere eine schrittweise Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters, Einschränkungen bei Frühpensionen und einen wirksamen Nachhaltigkeitsmechanismus.

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