Gstöttner: „Mit Leistung, Gerechtigkeit und Sicherheit für ein zukunftsfrohes Österreich“

Wien (OTS) -

„Bundeskanzler Christian Stocker hat im ORF-Sommergespräch deutlich gemacht, was es aus Sicht der Österreichischen Volkspartei für Aufschwung, Sicherheit und Wohlstand in unserem Land braucht. Das Aufstiegsversprechen für unsere Kinder muss wahr werden und sie müssen in der Lage sein, sich mit Fleiß und aus eigener Kraft ein Eigenheim zu schaffen. Das Zukunftsdepot als Sparmodell ist eine wichtige Grundlage, um die nächste Generation beim langfristigen Aufbau von Vermögen zu unterstützen. Gleichzeitig müssen all jene, die zu uns kommen, Deutsch lernen, einer Arbeit nachgehen und sich an unsere Werte und unsere Art zu leben anpassen. Extremismus und religiös motivierter Fundamentalismus haben keinen Platz in unserer Gesellschaft: Zum Schutz unserer Demokratie und unserer freien Gesellschaft braucht es ein Verbot des politischen Islam im Verfassungsrang“, resümiert der Generalsekretär der Volkspartei, Markus Gstöttner.

„Andere stellen Parteitaktik vor Verantwortung, Probleme über Lösungen und den Versuch, Ängste und Hass zu schüren, über das gemeinschaftliche Miteinander. Als Österreichische Volkspartei gehen wir einen anderen Weg: Wir glauben daran, dass Österreichs beste Zeit noch vor uns liegen kann. Aus dieser Überzeugung heraus arbeiten wir jeden Tag mit ganzer Kraft. Denn es liegt an uns allen gemeinsam, was aus unserem Land wird“, so Gstöttner abschließend.