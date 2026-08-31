  • 31.08.2026, 16:37:03
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  • OTS0087

HELLWEG Österreich: Antrag auf insolvenzgerichtliche Schließung der verbleibenden vier Standorte

Verhandlungen über Fortführung durch Investor und Übernahme der Beschäftigten laufen

Linz (OTS) - 

Im Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung über die HELLWEG Die Profi-Baumärkte GmbH, eröffnet am 30. Juni 2026 am Landesgericht Linz, ist nach den Standorten Graz-Raaba und Fürstenfeld nun ein Antrag für die verbleibenden vier Standorte gestellt worden.

Der Sanierungsverwalter hat heute in Abstimmung mit der Schuldnerin beim Landesgericht Linz einen Antrag auf insolvenzgerichtliche Schließung der Standorte Ried im Innkreis, Graz-Eggenberg, Straßwalchen und Kirchdorf an der Krems gestellt.Ausgenommen von der Schließung wurden jeweils die Unternehmensbereiche „Marktleitung“ und „Brandschutz“ zur Gewährleistung der Standortsicherheit während der Verwertung.

Die Schließung ist Teil der angestrebten Investorenlösung zur Übernahme der vier Standorte und steht im Zusammenhang mit der Verwertung der vorhandenen Warenbestände der HELLWEG Österreich durch ein professionelles Verwertungsunternehmen. Die rund 116 betroffenen Mitarbeiter der vier Standorte wurden über die Situation informiert.

Es werden weiterhin Verhandlungen mit einem potentiellen Investor fortgeführt. Ziel dieser Verhandlungen ist es, die vier Standorte mit eigenem Warenbestand fortzuführen und die dort beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu übernehmen. Ein Ergebnis dieser Verhandlungen steht nicht fest. Zu dem potentiellen Investor werden mit Rücksicht auf die laufenden Gespräche keine Angaben gemacht.

Hintergrund

Über das Vermögen der HELLWEG Die Profi-Baumärkte GmbH mit Sitz in Linz wurde am 30. Juni 2026 am Landesgericht Linz ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung eröffnet, nachdem die HELLWEG-Gruppe am 16. Juni 2026 in Deutschland analoge Verfahren eingeleitet hatte. Zum Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung betrieb das Unternehmen sechs Bau- und Gartenmärkte in Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark mit 165 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Am 12. August 2026 wurde ein Antrag auf Teilbereich-Schließung der Standorte Graz-Raaba und Fürstenfeld mit rund 44 Beschäftigten gestellt.

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Mag. Thomas Huemer
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