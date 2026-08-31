Gerhard Zeiler & Stefan Lassnig bei „Breaking Media“: Warum das Land neue digitale Medien braucht | Dienstag auf JOYN & PULS 4

Wien (OTS) -

In Österreich wird die Medienförderung neu aufgestellt. Im Zuge dessen hat Stefan Lassnig, gemeinsam mit Gerlinde Hinterleitner und Stefan Apfl, die “Digitale Allianz” gegründet. Was vertritt die „Digitale Allianz“ und warum braucht es sie heutzutage? Moderatorin Gundula Geiginger spricht im „Breaking Media Sommergespräch“ mit Stefan Lassnig, Medienmanager des Jahres 2025, darüber, wie nachhaltig Medienstartups tatsächlich sein können.

„Österreich ist traditionell ein Print-Land und in diesem Land war die Interessensvertretung der Printmedien immer sehr stark und ist es auch immer noch. Was uns als Gründerinnen und Gründer der ‚Digitalen Allianz‘ gefehlt hat, ist eine Interessensvertretung für digitale Medien“, erklärt Lassnig. Weiters sieht er Schieflagen im derzeitigen Fördersystem: „Ich würde als Beispiel die sogenannte Digitale Transformationsförderung herausgreifen. Das ist eine Förderung, mit der der Markt eigentlich weiterentwickelt werden soll. Was aber tatsächlich passiert, ist, dass 80 Prozent dieser Förderung an zehn etablierte Medienkonzerne gehen. Also man fördert nicht die Markttransformation, sondern die Transformation von Einzelunternehmen.“



Veränderung der Medienlandschaft unter Trump: Gerhard Zeiler im Talk

Ebenso zu Gast im „Breaking Media Sommergespräch“ am Dienstag um 23:20 Uhr auf JOYN & PULS 4 ist der erfolgreichste Medienmanager Österreichs, Gerhard Zeiler. Bei Gundula Geiginger spricht er über die Veränderung der Medienlandschaft unter US-Präsident Donald Trump.

Gerhard Zeiler war unter anderem Geschäftsführer bei RTL, Generalintendant des ORF und ist jetzt seit 14 Jahren bei Warner Media, mittlerweile als Präsident von Warner Bros. Discovery International, tätig. Mit Gundula Geiginger bespricht er, wie es Medien in den USA unter dem politischen Druck von Donald Trump geht: „Viele sind heute überrascht, mit welcher Dynamik und auch Radikalität er Dinge ändert, obwohl er genau das angekündigt hat.“ Die wirtschaftlich „goldene Ära“, die Trump versprochen hat, bleibe aber aus, was auch seine Wählerinnen und Wähler merken würden: „Insofern versucht er, was viele Politiker auch versuchen, die es mit der Demokratie manchmal nicht so genau nehmen: Die Medien in den Griff zu bekommen.“



Das „Breaking Media Sommergespräch“ mit Stefan Lassnig und Gerhard Zeiler am Dienstag um 23:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN