  • 31.08.2026, 15:57:32
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ORF-Schwerpunkt „Ziemlich bestes Team“ begleitet ab 1. September Menschen mit Behinderungen auf ihrer Jobsuche

ORF 2 zeigt wieder jeden Dienstag im Konsumentenmagazin „konkret“ Episoden zum Thema Arbeitsplatzsuche

Wien (OTS) - 

Zahlreiche Unternehmen klagen über Personal- und Fachkräftemangel. Oft wird bei der Suche nach geeignetem Personal das Potenzial von Menschen mit Behinderungen unterschätzt. „Ziemlich bestes Team“, eine Dokumentationsreihe, die ab 1. September 2026 jeden Dienstag um 18.30 Uhr in ORF 2 im Rahmen der Sendung „konkret“ präsentiert wird, begleitet Menschen mit Behinderungen bei der Arbeitssuche und zeigt mit Best-Practice-Beispielen, welche Potenziale diese für ihre Arbeitgeber:innen mitbringen.

„Ziemlich bestes Team“ im ORF

Ab 1. September zeigt ORF 2 jeden Dienstag um 18.30 Uhr in 16 Beiträgen im Konsumentenmagazin „konkret“ Episoden der Dokumentationsreihe „Ziemlich bestes Team“ von Ernst Schwarz, die sich speziell mit dem Thema Arbeit und Menschen mit Behinderungen auseinandersetzen. Schwarz begleitete dabei Menschen mit Behinderungen, die auf der Suche nach einem Arbeitsplatz sind, und zeigt durch Best-Practice-Beispiele, wie Inklusion funktioniert. Ergänzend erklärt „konkret“ die zahlreichen Unterstützungsmöglichkeiten, die es zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen gibt: etwa Arbeitsplatzadaptierungen, Lohnzuschüsse, Jobcoaching, Arbeitsassistenz und vieles mehr.

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