EINLADUNG ZUR PRESSEKONFERENZ – UnternehmerCircle: „Weniger klagen. Mehr machen. Unternehmer stärken Unternehmer.“

Wien / Graz (OTS) -

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Österreichs Unternehmer haben lange genug auf Entlastung und Unterstützung gewartet.

Bürokratie, hohe Kosten und wirtschaftliche Unsicherheit bremsen Unternehmen, Investitionen und Wachstum. Seit Jahren werden Reformen, Entbürokratisierung und bessere Rahmenbedingungen angekündigt. Bei vielen Unternehmerinnen und Unternehmern kommt davon wenig bis gar nichts an.

Gleichzeitig wächst der Eindruck, dass auch die etablierten Interessenvertretungen immer stärker mit sich selbst und ihren Strukturen beschäftigt sind, anstatt die konkreten Probleme ihrer Mitglieder zu lösen. Politik muss endlich bessere Rahmenbedingungen schaffen. Aber Unternehmen können ihren wirtschaftlichen Erfolg nicht an die Politik delegieren.

Die Antwort des UnternehmerCircles darauf: Wir warten nicht länger! Der UnternehmerCircle setzt auf einen anderen Weg: Unternehmer stärken Unternehmer – mit Kontakten, Know-How, Kooperationen, Aufträgen, Finanzierungsmöglichkeiten und konkreten Lösungen. Der Unternehmer Circle denkt Unternehmertum neu!

Wir laden Sie herzlich zur Präsentation des UnternehmerCircle, seiner bisherigen Schritte & Erfolge sowie der nächsten Expansionsschritte ein:

Montag, 7. September 2026, 10:30 Uhr, Presseclub Concordia, Wien

Ihre Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner:

Alexander Flechl, Präsident UnternehmerCircle

Warum Unternehmer nicht länger darauf warten wollen, dass Politik und etablierte Interessenvertretungen ihre Probleme lösen – und wie gegenseitige unternehmerische Hilfe konkret funktioniert.

Eva Glawischnig, Schirmherrin, ehemalige Politikerin und heutige Unternehmerin - Moderation

Was Politik tatsächlich leisten kann – und warum sie Unternehmen wieder mehr Luft zum Arbeiten, Investieren und Wachsen lassen muss.

Alexandra Rosinger, Schirmherrin, Unternehmerin und Aufsichtsratsvorsitzende

Warum Wachstum Kapital, Know-how und professionelle Strukturen braucht – und welche Rolle Beteiligungskapital, Kapitalmarkt und Vernetzung für österreichische KMU spielen können.

Stefan Langmann, 123 Reinigung & 123 Vorteilswelt

Ein konkretes Praxisbeispiel dafür, wie aus Vernetzung und Kooperation eine gemeinsame Marke und wirtschaftliches Wachstum entstehen können.

Wir wollen diskutieren:

Warum kommen Entlastung und Entbürokratisierung bei Österreichs Unternehmen zu langsam an?

Vertreten die etablierten Interessenvertretungen die Interessen ihrer Unternehmer noch ausreichend?

Was muss Politik leisten – und was sollten Unternehmer besser selbst organisieren?

Wie entstehen aus Netzwerken tatsächlich Aufträge, Kooperationen, Finanzierung und Wachstum?

Und wie bekommt Österreich wieder mehr Vertrauen in Unternehmertum und Eigenverantwortung?

Im Anschluss stehen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer für Interviews, Fotos und Hintergrundgespräche zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Anmeldung unter: [email protected]. Bitte Pressekontakt, E-Mail und Telefonnummer angeben.

PRESSEKONFERENZ – UnternehmerCircle: „Weniger klagen. Mehr machen. Unternehmer stärken Unternehmer.“

Datum: 07.09.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia



Wien