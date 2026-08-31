  • 31.08.2026, 13:17:32
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Presseeinladung: "KOBAN SÜDVERS vor einer richtungsweisenden Entscheidung: Wie das Unternehmen seine Zukunft definiert“

Wien (OTS) - 

KOBAN SÜDVERS, einer der führenden Industrieversicherungsmakler Österreichs, präsentiert erstmals die Hintergründe einer strategischen Entscheidung, die den weiteren Wachstumskurs und die langfristige Positionierung des Unternehmens prägen wird.

Die angekündigten Maßnahmen schaffen die Grundlage für die nächste Wachstumsphase der Unternehmensgruppe und betreffen sowohl die nationale und internationale Ausrichtung als auch die langfristige Positionierung in einem sich rasch verändernden Marktumfeld.

Gemeinsam mit hochkarätigen Branchenvertretern gibt Dr. Klaus Koban, MBA Einblick in die strategischen Weichenstellungen für die nächste Wachstumsphase von KOBAN SÜDVERS.

Weitere Details zur strategischen Neuausrichtung werden im Rahmen des Pressegesprächs bekanntgegeben.

„KOBAN SÜDVERS vor einer richtungsweisenden Entscheidung:
Wie das Unternehmen seine Zukunft definiert“
Termin:
Montag, 7. September 2026, 10:00 Uhr
Ort:
APA Pressezentrum
Laimgrubengasse 10, 1060 Wien
Hybrid-Veranstaltung
(Online-Teilnahme möglich)

Link: https://events.streaming.at/kobansuedvers-20260907

U.A.w.g: [email protected] oder +43 699 1 512 66 09

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Wendy
epmedia Werbeagentur
M: +43 699 1 512 66 09
E: [email protected]


„KOBAN SÜDVERS vor einer richtungsweisenden Entscheidung: Wie das Unternehmen seine Zukunft definiert“

KOBAN SÜDVERS, einer der führenden Industrieversicherungsmakler Österreichs, präsentiert erstmals die Hintergründe einer strategischen Entscheidung, die den weiteren Wachstumskurs und die langfristige Positionierung des Unternehmens prägen wird. Die angekündigten Maßnahmen schaffen die Grundlage für die nächste Wachstumsphase der Unternehmensgruppe und betreffen sowohl die nationale und internationale Ausrichtung als auch die langfristige Positionierung in einem sich rasch verändernden Marktumfeld.

Datum: 07.09.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: APA Pressezentrum
Laimgrubengasse 10
1060 Wien
Österreich

URL: https://events.streaming.at/kobansuedvers-20260907

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Wolfgang Wendy
Telefon: +4369915126609
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[Montag, 07.09.2026, 10:00]

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