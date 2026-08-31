KI-Sparring für Führungskräfte im Mittelstand: Leadership Partner AI wird "Innovator des Jahres 2026"

Dillenburg (OTS) -

Ben Schulz & Partner bringt einen KI-Sparringspartner in den regulären Betrieb, der speziell für reale Führungssituationen im Mittelstand entwickelt wurde. Das System strukturiert den nächsten Schritt in Mitarbeitergesprächen, Entscheidungen und Konflikten und wurde in diesem Jahr als "Innovator des Jahres 2026" ausgezeichnet.

Führung im Mittelstand steht unter Druck. Laut Gallup Engagement Index 2025 haben 78 Prozent der Beschäftigten innerlich gekündigt, nur 16 Prozent der Führungskräfte gelten als voll zufriedenstellend. Gleichzeitig meldet Creditreform 23.900 Firmeninsolvenzen für 2025, ein Plus von 8,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

In dieser Lage rücken Führungsentscheidungen in den Fokus, die Bestand haben, gerade wenn Zeit und Rückhalt fehlen. Klassische Formate greifen dabei zu kurz. Workshops enden am Freitag, die schwierigen Gespräche folgen am Montag. Genau hier setzt Leadership Partner AI an.

Für reale Führungssituationen entwickelt

Leadership Partner AI ist der KI-Sparringspartner von Ben Schulz & Partner für Führungskräfte im Mittelstand. Anders als allgemeine KI-Assistenten wurde das System für konkrete Führungssituationen entwickelt: schwierige Mitarbeitergespräche, Entscheidungen unter Druck, Vertrauensverlust nach eigenem Fehler, Konflikte im Team.

Statt Antworten zu liefern, klärt das System zuerst die Situation. Es stellt Rückfragen, ordnet ein, benennt den Kern und strukturiert erst danach den nächsten Schritt. Die Verantwortung bleibt vollständig beim Menschen.

"Dieses Instrument schließt eine Lücke, die wir in der Führungsarbeit seit Jahren sehen. Zwischen Workshop und Einzelberatung passiert der eigentliche Führungsalltag. Genau dort setzt Leadership Partner AI an", sagt Ben Schulz, Geschäftsführer von Ben Schulz & Partner.

Ein Auszug aus einem Sparring

Wie das System arbeitet, zeigt ein Auszug aus einem exemplarischen Chatverlauf. Eine Führungskraft sucht Rat, weil sie ein Konfliktgespräch mit einem langjährigen Leistungsträger seit Wochen vor sich herschiebt. Leadership Partner AI antwortet:

"Du führst das Gespräch nicht gegen deine Führungskraft, sondern für die Zukunft der Mannschaft. Vertrauen wird selten durch den Fehler selbst zerstört, sondern durch das Verhalten danach. Deine Aufgabe ist nicht, sofort wieder Sympathie zu bekommen. Deine Aufgabe ist, berechenbar zu werden."

Solche Sätze sind für Führungskräfte im Alltag unmittelbar verwertbar. Sie geben Orientierung, ohne Verantwortung abzunehmen.

Auszeichnung als Innovator des Jahres 2026

Für diesen Ansatz wurde Ben Schulz & Partner in diesem Jahr als "Innovator des Jahres 2026" ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt Unternehmen, die konkrete Antworten auf zentrale Herausforderungen ihrer Zeit entwickeln. Für Leadership Partner AI heißt das: Führung im Mittelstand messbar handlungsfähiger machen, ohne den Menschen aus der Verantwortung zu nehmen.

Stimmen aus der Praxis

"Wer es erträgt Ben Schulz 24/7 bei sich zu haben, für den ist Leadership Partner AI genau das Richtige. Die KI hilft Führungskräften, schneller Klarheit zu gewinnen, Entscheidungen sauber vorzubereiten und in schwierigen Situationen handlungsfähig zu bleiben", sagt Guido Schmidt, Geschäftsführer der Krankenhäuser Nürnberger Land GmbH.

"Leadership Partner AI ist für mich im Führungsalltag ein wunderbares Werkzeug, mit dem ich schnell und unkompliziert sprachfähig bleibe. Es gibt mir Sicherheit, Rückhalt und stärkt mich in der Führungsarbeit mit meinen Mitarbeitern", ergänzt Markus Ebertz, Bürgermeister der Gemeinde Hohenahr.

Datenschutz und Verfügbarkeit

Leadership Partner AI läuft auf Microsoft Azure OpenAI. Alle Daten werden ausschließlich in der Europäischen Union verarbeitet. Kundendaten fließen nicht in das Modelltraining. Das System ist nicht öffentlich zugänglich und wird per Lizenz an Unternehmen ausgegeben.

Weitere Informationen unter www.benschulz-partner.de/ai.

Über Ben Schulz & Partner

Ben Schulz & Partner berät den Mittelstand in Strategie, Führung und Transformation. Kernthemen sind Leitbildentwicklung, Führungskräfteentwicklung und die Verbindung von Kultur und Ergebnis. Ben Schulz ist Sparringspartner, Unternehmer, Managementberater, Redner und Bestsellerautor.