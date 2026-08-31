Drei Münz-Oscars gehen nach Österreich

Wien (OTS) -

Die Münze Österreich hat bei den Coin of the Year (COTY) Awards in Pittsburgh, ausgerichtet in Partnerschaft mit der American Numismatic Association’s World’s Fair of Money®, drei von 10 Kategorien für sich entschieden. Der COTY zeichnet Münzen aus dem Jahr 2025 in zehn Wettbewerbskategorien aus, über die eine internationale Jury entscheidet. Die Auszeichnungen gelten als die Oscars der internationalen Münzbranche, die Münze Österreich gewann gleich 3 davon:

Most Artistic Coin: 20 Ꞓ Silber “ Einsteinring – Schönheit des Universums“

Most Historically Significant Coin: 20 Ꞓ Silber „Ritus – Das weiße Gold des Salzkammerguts“

Best Bimetallic Coin: 25 Ꞓ Silber-Niob „Digitalisierung“

Der COTY ist ein international ausgerichteter Wettbewerb, der von World Coin News präsentiert wird und weltweit herausragendes Münzdesign und Innovation würdigt. Das Auswahlverfahren verzeichnete mit über 600 Einreichungen einen neuen Rekordwert. Aus den COTY 100 wählte ein internationales Gremium aus Juroren die Sieger der zehn Wettbewerbskategorien. Der Gesamtsieg ging mit der 10-Yuan-Anlagemünze aus Silber mit dem chinesischen Drachenmotiv erstmals nach China.

Die Münze Österreich AG ist die Münzprägeanstalt der Republik und gilt als höchstdekorierte Münzprägestätte der Welt. Ihre vorrangige Aufgabe ist die Deckung des österreichischen Münzbedarfs mit Euro- und Cent-Münzen. Außerdem produziert sie sehr erfolgreich Anlagemünzen und Barren aus Gold und Silber, sowie international gefragte Sammlermünzen und Medaillen. Im B2B-Bereich ist sie mit Umlaufmünzen für Drittländer und Edelmetallronden erfolgreich. Durch künstlerische Expertise in Verbindung mit modernstem Industrie-Know-how, entstehen in Wien Produkte, die internationale Maßstäbe setzen.1194 gegründet, greift sie auf jahrhundertelange Tradition und Erfahrung zurück und hat sich gleichzeitig zum Innovationsführer entwickelt. Seit 1989 im 100 % der OeNB, beschäftigt sie am Heumarkt knapp über 170 Mitarbeitende.