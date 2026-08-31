NÖVOG Regionalbus-Fahrplanverbesserungen für einen erfolgreichen Schulstart

St. Pölten (OTS) -

Zum Schulstart am 7. September werden schülerrelevante Regionalbusse der NÖVOG wieder „angeworfen“ und gleichzeitig Fahrplanverbesserungen umgesetzt. Als Ergebnis treten mit Schulbeginn in Niederösterreich am Montag zahlreiche Fahrplanoptimierungen im ganzen Land in Kraft.

„Mit den Mobilitätsbedürfnissen unserer Familien, Schüler und Pendler entwickelt sich auch der öffentliche Verkehr weiter. Oft sind es nur kleine Änderungen im Fahrplan, wenige Minuten oder ein zusätzlicher Halt, die für die Fahrgäste aber einen großen Unterschied machen. Entscheidend ist, dass Schüler rechtzeitig in die Schule und Pendler verlässlich zur Arbeit kommen. Genau deshalb schauen wir laufend hin, wo wir Verbindungen verbessern können. Wir bleiben in Bewegung, damit Niederösterreich ankommt“, so LH-Stellvertreter Verkehrslandesrat Udo Landbauer.

Die Fachleute der NÖVOG haben während der Sommermonate das Fahrplanangebot analysiert und auf Verbesserungsmöglichkeiten abgeklopft. Eine besondere Herausforderung für viele Fahrgäste bringt die Wiener Stammstreckensperre mit sich. Hier konnte die NÖVOG durch zusätzliche Busse zwischen Simmering und Schwechat sowie Regionalbus-Anbindungen an den REX 7 in Schwechat bzw. Kaiserebersdorf zu einer optimierten Mobilität beitragen. Hintergrund: Der REX 7 wurde aufgrund der Bauarbeiten von den ÖBB an der Wiener Stammstrecke zum Wiener Hauptbahnhof umgeleitet und bringt Fahrgäste rasch zu einem höherrangigen Umstiegsknoten in Wien. Weitere Fahrplanänderungen betreffen etwa die Ybbser Stadtverkehre, wo sich die Verbindungen zur Haltestelle „Ybbs Schulen“ verbessern, Verschiebungen einiger Linien im Weinviertel im Minutenbereich, Anpassungen aufgrund von Baustellentätigkeiten sowie hinzugekommene Haltestellen bei einigen Linien.

„Als eingespieltes Team können auch bei komplexen Projekten die Fachleute von NÖVOG, VOR und anderer Verkehrsorganisationsgesellschaften sowie der einzelnen Verkehrsunternehmen ohne bürokratische Umwege Lösungen für die Fahrgäste erarbeiten“, so die NÖVOG Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl.

Beispiele für weitere Fahrplanumstellungen der LEOpoldi Regionalbusse

In allen Regionen wird der Fahrplan auf „Schule“ umgestellt, es verkehren also wieder die im Sommer aufgrund nicht gegebener Nachfrage ausgesetzten schülerrelevanten Verbindungen.

Regionalbuslinie 648 (Amstetten - Neuhofen/Ybbs): Die Haltestelle Ulmerfeld Neuhofner Straße (Steig 2) wird auf Wunsch der Fahrgäste auch in die Kursfahrten 102, 104, 108, 110, 114, 116 und 118 in Fahrtrichtung Richtung Amstetten aufgenommen.

Regionalbuslinie 571 (Bad Pirawarth / Martinsdorf - Gaweinstal – Mistelbach): Auf Anregung der Marktgemeinde Gaweinstal werden die Haltestellen in Pellendorf neu in den Fahrplan (Kurs 105) aufgenommen. Damit verbessert sich für Schüler aus Pellendorf der tägliche Schulweg.

Regionalbuslinie 857 (Ungerndorf - Loosdorf/Staatz – Frättingsdorf): Der Buskurs 108 wird zu Schulbeginn um 6 Minuten früher geführt, um den Umstieg auf den Zug in Richtung Hollabrunn am Bhf. Korneuburg und die rechtzeitige Ankunft an den Schulen in Hollabrunn zu ermöglichen.

Regionalbuslinie 813 (Laa/Thaya - Großkadolz - Jetzelsdorf – Hollabrunn): Die neu errichtete Haltestelle Guntersdorf Josefstadt wird als Ersatz für die aufgelassene Haltestelle Guntersdorf Kirche bedient.

Regionalbuslinie 691 (Lilienfeld - Kernhof): Um Umstiege zum SEV der ÖBB zu sichern, werden einige Kurse um wenige Minuten verschoben.

Alle Fahrgäste werden gebeten, ihre Verbindungen regelmäßig über die Routenplaner der NÖVOG zu prüfen. Das geht ganz einfach über https://routing.leopoldi.info oder die leopoldi App. Ab sofort ist das niederösterreichische ÖV-Angebot abrufbar auch über Google Maps abrufbar.

Für weitere Informationen: Georg Huemer, Kommunikation NÖVOG, Mobil: 0664 88374482, www.noevog.at