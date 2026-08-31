„Report“: Des Kanzlers Nöte, versäumte Integration und Startschuss für Renaturierung

Wien (OTS) -

Yilmaz Gülüm präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 1. September 2026, um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Themen:

Des Kanzlers Nöte

Trotz aller Versuche, die Stimmung im Land zu ihren Gunsten zu drehen, stecken Bundeskanzler Christian Stocker und seine ÖVP im hartnäckigen Umfragetief. Auch in der fiktiven Kanzlerfrage liegt Christian Stocker weit abgeschlagen hinter FPÖ-Chef Herbert Kickl. Ein Befreiungsschlag hätte die sommerliche Kanzler-Tour durch Österreich werden sollen. Doch Stockers Aussagen über Kinderbetreuung hängen trotz vielfacher Entschuldigungen nach. In den eigenen Reihen steigt die Nervosität, Kritik an der Regierungsarbeit häuft sich. So fordert Oberösterreichs ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer mehr Tempo in der Dreierkoalition ein. Kein Wunder, in Oberösterreich geht es für die ÖVP um viel, die FPÖ greift bei der Wahl nächstes Jahr nach dem Landeshauptmannsessel. Wie kann Stocker in der Wählergunst zulegen? Gelingt es ihm, mit der Themenoffensive rund um das ORF-„Sommergespräch“ (am Montag, dem 31. August, um 21.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON) zu punkten? Martin Pusch und Miriam Ressi berichten.

Live im Studio zu Gast: ÖVP-Generalsekretär Markus Gstöttner

Versäumte Integration

In den städtischen Schulen zeigt sich, dass die Integration der Menschen, die seit 2015 nach Österreich gekommen sind, vielfach nicht gelungen ist. Es scheitert nicht nur an Sprachkenntnissen. Religiöse Konflikte und tradierte Wertvorstellungen, die eng mit dem Herkunftsland verbunden sind, bestimmen oft den Alltag. Expertinnen und Experten sehen akuten Handlungsbedarf. Sophie-Kristin Hausberger und Ulla Kramar-Schmid gehen der Frage nach: Können die Versäumnisse wettgemacht werden – und wenn ja, wie?

Startschuss für Renaturierung – Österreich im schlechten Mittelfeld

Ein Streitfall wird Realität: Die ehemalige Umweltministerin Leonore Gewessler hat zum Ärger des damaligen Koalitionspartners ÖVP das Abkommen zur Renaturierung in Brüssel unterzeichnet. Am 1. September müssen die EU-Mitgliedsstaaten ihre Pläne zur Wiederherstellung von Naturräumen nach Brüssel schicken. Österreich erlebt das trockenste Jahr mit dem heißesten Sommer seit Messbeginn – dennoch zeigt sich die Politik zögerlich und landet nur im schlechten Mittelfeld. Niederösterreich etwa weigert sich teilzunehmen, Begründung: fehlende Gelder. Die Krux: Österreich ist das einzige europäische Land ohne bundesweites Naturschutzgesetz. Barbara Krivanek und Sabina Riedl haben sich renaturierte und nichtrenaturierte Zonen angesehen.