  • 31.08.2026, 11:41:02
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  • OTS0056

Römerfest Carnuntum am 5. und 6. September

Legionäre am Römerfest
Petronell-Carnuntum (OTS) - 

Das größte Römerfest Österreichs bietet antikes Spektakel vom Feinsten: Legionäre, Gladiatoren, Handwerker und edel gekleidete Senatoren und Matronen marschieren am Wochenende in Carnuntum auf.

Römisches Spektakel auf allen Ebenen

Über 300 Reenactors aus dem In- und Ausland bevölkern ein Wochenende lang die Römerstadt Carnuntum und erwecken die Antike so opulent wie an kaum einem anderen Ort zu neuem Leben. Ein Heer an Legionären in voller Ausrüstung zeigt beim Kampftraining die Präzision und Taktik der einstigen Legionen Roms. Gladiatoren treten in der großen Festarena auf und zeigen ihr ganzes Können: Keine Absprachen, sondern echte Kämpfe mit Übungswaffen. Zahlreiche Händler haben ihre Zelte aufgeschlagen und bieten ihre außergewöhnlichen Waren an.

Nicht nur eingefleischte Geschichtsbegeisterte und Römerfans kommen bei dieser historischen Veranstaltung der Superlative voll auf ihre Kosten – das Römerfest hat sich auch bei Familien als beliebtes Ausflugsziel für Jung und Alt etabliert. Ein eigener Aktivpfad für Kinder mit abwechslungsreichen Spiele- und Bastelstationen bietet auch für die Kleinsten Unterhaltung zusätzlich zu den spektakulären Programmpunkten der Veranstaltung.

Rückfragen & Kontakt

Römerstadt Carnuntum
Mag. Anna-Maria Grohs
Telefon: 0664/60499781

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