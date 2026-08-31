BRZ Summer School: IT-Talente gestalten die digitale Zukunft mit KI

Wien (OTS) -

Der Fachkräftemangel in der IT-Branche macht es wichtiger denn je, Menschen am Beginn ihrer Ausbildung frühzeitig für digitale Zukunftsthemen zu begeistern. Mit der BRZ Summer School setzte das Bundesrechenzentrum (BRZ) erneut ein starkes Zeichen für die Förderung von Nachwuchstalenten. 14 Studierende sowie HTL-Absolventinnen und -Absolventen mit IT-Schwerpunkt verbrachten eine Woche im BRZ, um ihr Wissen zu vertiefen, neue Technologien kennenzulernen und praktische Erfahrungen in der Entwicklung von KI-Lösungen zu sammeln.

„ IT-Talente von Morgen brauchen Räume, um Neues auszuprobieren, voneinander zu lernen und ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Genau das wollen wir mit der BRZ Summer School ermöglichen “, so Elisabeth Triebert, Teamleiterin Talent Acquisition & Development im BRZ.

Lernen durch Praxis statt Theorie

Im Mittelpunkt der Summer School stand ein praxisorientierter Zugang. Neben Einblicken in das BRZ und seine Rolle als Kompetenzzentrum für Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung arbeiteten die Teilnehmer:innen von Beginn an konkreten Aufgabenstellungen. Workshops zu Design Thinking und userzentrierter Entwicklung vermittelten Methoden, die auch in der täglichen Projektarbeit des BRZ eingesetzt werden.

Ergebnisse: KI-Agenten entwickeln und anwenden

Besonders wertvoll war die Möglichkeit, neueste Technologien nicht nur kennenzulernen, sondern selbst anzuwenden. In Teams entwickelten die Teilnehmer:innen ein Multi-Agent-Coding-System auf Basis von LangChain und LangGraph. Dabei arbeiteten spezialisierte KI-Agenten für Anforderungsanalyse, Programmierung, Tests und Qualitätssicherung zusammen und bildeten so einen modernen Softwareentwicklungsprozess ab.

Die Ergebnisse zeigten eindrucksvoll, wie schnell sich die Teilnehmer:innen in neue Technologien einarbeiten konnten: Innerhalb weniger Tage entstanden funktionierende Prototypen von bekannten Computerspielen. Die Abschlusspräsentationen machten deutlich, welches Potenzial in KI-gestützter Softwareentwicklung steckt und wie praxisnah Zukunftstechnologien bereits heute vermittelt werden können.

Einblick in Karrierewege im BRZ

Neben der fachlichen Weiterbildung stand auch die berufliche Orientierung im Fokus. Die Teilnehmer:innen erhielten Informationen zu Jobs, Entwicklungsmöglichkeiten und Karrierewegen im BRZ und konnten sich direkt mit Mitarbeitenden aus unterschiedlichen Fachbereichen austauschen.

Investition in die Fachkräfte von morgen

Mit Formaten wie der BRZ Summer School verfolgt das BRZ das Ziel, IT-affine Schüler:innen bzw. Studierende für Digitalisierung, Innovation und den öffentlichen Sektor zu begeistern. Die Kombination aus fachlichem Lernen, praktischer Anwendung und persönlichem Austausch schafft eine wertvolle Grundlage für die Fachkräfte von morgen und zeigt, wie viel Innovationspotenzial entsteht, wenn Talente die Möglichkeit erhalten, Zukunftstechnologien aktiv mitzugestalten.