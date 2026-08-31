  • 31.08.2026, 11:04:02
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  • OTS0048

Austrias Frauen kämpfen live im ORF um Einzug in die UEFA Champions League

Am 1. September ab 17.45 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - 

Es ist das vielleicht wichtigste Spiel in der Geschichte des Frauenteams von Austria Wien: Die amtierenden Double-Siegerinnen treffen in der Champions-League-Qualifikation daheim auf Brann Bergen. Nach dem 1:2 in Norwegen müssen die Veilchen gewinnen, um in die Königsklasse einzuziehen. Ob das gelingt, zeigt ORF 1 am Dienstag, dem 1. September 2026, ab 17.45 Uhr live. Anna-Theresa Lallitsch und Lisa Makas kommentieren, Alina Zellhofer führt durch die Sendung.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at, ORF-Fußball-Special und ORF ON umfasst Streams der ORF-TV-Übertragungen sowie aktuelle Infos über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Sportberichterstattung ausführlich.

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