Austrias Frauen kämpfen live im ORF um Einzug in die UEFA Champions League

Wien (OTS) -

Es ist das vielleicht wichtigste Spiel in der Geschichte des Frauenteams von Austria Wien: Die amtierenden Double-Siegerinnen treffen in der Champions-League-Qualifikation daheim auf Brann Bergen. Nach dem 1:2 in Norwegen müssen die Veilchen gewinnen, um in die Königsklasse einzuziehen. Ob das gelingt, zeigt ORF 1 am Dienstag, dem 1. September 2026, ab 17.45 Uhr live. Anna-Theresa Lallitsch und Lisa Makas kommentieren, Alina Zellhofer führt durch die Sendung.

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