- 31.08.2026, 10:54:32
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Neues Buch "Wirksam kommunizieren mit dem Storyboard-Prinzip" von Kampagnenexperte Yussi Pick und Kommunikationsstrategin Stefanie Grubich
Einladung zum Pressegespräch mit den Autor*innen
Um in der lauten Welt der Algorithmen Aufmerksamkeit für wertebasierte Themen zu bekommen, plädieren Stefanie Grubich und Yussi Pick in ihrem neu im Carl-Auer Verlag erschienenen Buch für das Erzählen von Geschichten. Ihr Plädoyer: Kommunikation braucht Narrative, die Menschen erreichen, bewegen und zum Handeln aktivieren. Im Storyboard-Prinzip liefern die Berater*innen einen Blick hinter die Kulissen politischer Kommunikation und zeigen anhand von Beispielen und Modellen, wie Anliegen wieder gehört werden können.
In einem Pressegespräch stellen die Autor*innen das Buch vor und stehen für Fragen zur Verfügung:
3.9.2026, 16:30 Uhr, Urania Dachsaal, Uraniastraße 1, 1010 Wien
Um Anmeldung wird gebeten: [email protected]
Pressegespräch zu neuem Buch "Wirksam kommunizieren mit dem Storyboard-Prinzip"
Datum: 03.09.2026, 16:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Dachsaal Urania
Uraniastraße 1
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
P&B Agentur für Kommunikation
Yussi Pick
Telefon: 069912641323
E-Mail: [email protected]
Website: https://pbagentur.at
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