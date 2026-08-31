  • 31.08.2026, 10:54:32
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Neues Buch "Wirksam kommunizieren mit dem Storyboard-Prinzip" von Kampagnenexperte Yussi Pick und Kommunikationsstrategin Stefanie Grubich

Einladung zum Pressegespräch mit den Autor*innen

Wien (OTS) - 

Um in der lauten Welt der Algorithmen Aufmerksamkeit für wertebasierte Themen zu bekommen, plädieren Stefanie Grubich und Yussi Pick in ihrem neu im Carl-Auer Verlag erschienenen Buch für das Erzählen von Geschichten. Ihr Plädoyer: Kommunikation braucht Narrative, die Menschen erreichen, bewegen und zum Handeln aktivieren. Im Storyboard-Prinzip liefern die Berater*innen einen Blick hinter die Kulissen politischer Kommunikation und zeigen anhand von Beispielen und Modellen, wie Anliegen wieder gehört werden können.

In einem Pressegespräch stellen die Autor*innen das Buch vor und stehen für Fragen zur Verfügung:
3.9.2026, 16:30 Uhr, Urania Dachsaal, Uraniastraße 1, 1010 Wien

Um Anmeldung wird gebeten: [email protected]

Pressegespräch zu neuem Buch "Wirksam kommunizieren mit dem Storyboard-Prinzip"



Datum: 03.09.2026, 16:30 Uhr


Art: Pressetermine


Ort: Dachsaal Urania


Uraniastraße 1

1010 Wien


Österreich



 Rückfragen & Kontakt 
P&B Agentur für Kommunikation
 Yussi Pick
 Telefon: 069912641323
 E-Mail: [email protected]
 Website: https://pbagentur.at
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