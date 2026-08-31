Neues Buch "Wirksam kommunizieren mit dem Storyboard-Prinzip" von Kampagnenexperte Yussi Pick und Kommunikationsstrategin Stefanie Grubich

Wien (OTS) -

Um in der lauten Welt der Algorithmen Aufmerksamkeit für wertebasierte Themen zu bekommen, plädieren Stefanie Grubich und Yussi Pick in ihrem neu im Carl-Auer Verlag erschienenen Buch für das Erzählen von Geschichten. Ihr Plädoyer: Kommunikation braucht Narrative, die Menschen erreichen, bewegen und zum Handeln aktivieren. Im Storyboard-Prinzip liefern die Berater*innen einen Blick hinter die Kulissen politischer Kommunikation und zeigen anhand von Beispielen und Modellen, wie Anliegen wieder gehört werden können.



In einem Pressegespräch stellen die Autor*innen das Buch vor und stehen für Fragen zur Verfügung:

3.9.2026, 16:30 Uhr, Urania Dachsaal, Uraniastraße 1, 1010 Wien



Um Anmeldung wird gebeten: [email protected]

Pressegespräch zu neuem Buch "Wirksam kommunizieren mit dem Storyboard-Prinzip"

Datum: 03.09.2026, 16:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Dachsaal Urania

Uraniastraße 1

1010 Wien

Österreich