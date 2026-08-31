Clive Ng und Hasan Dilsiz neu im Aufsichtsrat der Constantin Film

München (OTS) -

In einer außerordentlichen Hauptversammlung wurden Clive Ng und Hasan Dilsiz neu in den Aufsichtsrat gewählt.

Der Aufsichtsrat der Constantin Film AG setzt sich nun wie folgt zusammen: Bernhard Burgener (Vorsitz), Peter von Büren, Roger Crotti, Hasan Dilsiz, Dr. Paul Graf und Clive Ng.

Bernhard Burgener, der Aufsichtsratsvorsitzende der Constantin Film, sagte dazu: "Wir freuen uns sehr, Clive Ng und Hasan Dilsiz für den Aufsichtsrat gewonnen zu haben. Clive Ng bringt langjährige internationale Erfahrung in der Medienbranche sowie ein herausragendes internationales Netzwerk mit. Hasan Dilsiz ist ein ausgewiesener Experte mit umfassender Erfahrung im Finanz- und Bankensektor. Im Namen aller Aufsichtsratsmitglieder heiße ich beide herzlich willkommen und freue mich auf die Zusammenarbeit."

Clive Ng ist ein erfolgreicher, international agierender Unternehmer, Gründer und CEO zahlreicher Unternehmen. Er verfügt über langjährige Erfahrung im Management internationaler Medienunternehmen. Clive Ng ist unter anderem Mitbegründer von C Capital sowie Gründungsaktionär von MTV Japan und E*TRADE Asia. Seit 2020 gehört er dem nicht-exekutiven Verwaltungsrat der Highlight Event and Entertainment AG an.

Hasan Dilsiz verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Finanz- und Bankensektor und war unter anderem in verschiedenen Führungspositionen bei einem der weltweit größten Vermögensverwalter sowie einer der führenden Schweizer Banken tätig. Seit 2015 arbeitet er in diversen Management-Funktionen innerhalb der Highlight-Gruppe und wurde am 1. Juli 2024 zum Group CFO und Mitglied der Konzernleitung der Highlight-Gruppe ernannt.