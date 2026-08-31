  • 31.08.2026, 10:42:33
  • /
  • OTS0043

Clive Ng und Hasan Dilsiz neu im Aufsichtsrat der Constantin Film

Clive Ng ist neu im Aufsichtsrat der Constantin Film AG // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/12946 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
München (OTS) - 

In einer außerordentlichen Hauptversammlung wurden Clive Ng und Hasan Dilsiz neu in den Aufsichtsrat gewählt.

Der Aufsichtsrat der Constantin Film AG setzt sich nun wie folgt zusammen: Bernhard Burgener (Vorsitz), Peter von Büren, Roger Crotti, Hasan Dilsiz, Dr. Paul Graf und Clive Ng.

Bernhard Burgener, der Aufsichtsratsvorsitzende der Constantin Film, sagte dazu: "Wir freuen uns sehr, Clive Ng und Hasan Dilsiz für den Aufsichtsrat gewonnen zu haben. Clive Ng bringt langjährige internationale Erfahrung in der Medienbranche sowie ein herausragendes internationales Netzwerk mit. Hasan Dilsiz ist ein ausgewiesener Experte mit umfassender Erfahrung im Finanz- und Bankensektor. Im Namen aller Aufsichtsratsmitglieder heiße ich beide herzlich willkommen und freue mich auf die Zusammenarbeit."

Clive Ng ist ein erfolgreicher, international agierender Unternehmer, Gründer und CEO zahlreicher Unternehmen. Er verfügt über langjährige Erfahrung im Management internationaler Medienunternehmen. Clive Ng ist unter anderem Mitbegründer von C Capital sowie Gründungsaktionär von MTV Japan und E*TRADE Asia. Seit 2020 gehört er dem nicht-exekutiven Verwaltungsrat der Highlight Event and Entertainment AG an.

Hasan Dilsiz verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Finanz- und Bankensektor und war unter anderem in verschiedenen Führungspositionen bei einem der weltweit größten Vermögensverwalter sowie einer der führenden Schweizer Banken tätig. Seit 2015 arbeitet er in diversen Management-Funktionen innerhalb der Highlight-Gruppe und wurde am 1. Juli 2024 zum Group CFO und Mitglied der Konzernleitung der Highlight-Gruppe ernannt.

Rückfragen & Kontakt

Für Rückfragen:
Constantin Film
Katja Wirz
Telefon: 089 44 44 600
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EUN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Clive Ng ist neu im Aufsichtsrat der Constantin Film AG // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/12946 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis. [Bild, 1.47MB]
Vorschau Bild von Hasan Dilsiz ist neu im Aufsichtsrat der Constantin Film AG. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/12946 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis. [Bild, 14.02MB]

Constantin Film

Rückfragen & Kontakt

Für Rückfragen:
Constantin Film
Katja Wirz
Telefon: 089 44 44 600
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright