Familienbund: Vatersein sichtbar machen

St. Pölten/Wien (OTS) -

„Seit 1. September 2019 besteht für alle unselbständig erwerbstätigen Väter ein gesetzlicher Rechtsanspruch auf den „Papamonat“. Damit wurde ein klares Signal für mehr Partnerschaftlichkeit in der Erziehungsarbeit gesetzt – das hat der Österreichische Familienbund zum Anlass genommen den „Tag der aktiven Väter“ ins Leben zu rufen.“, erklärt Familienbund-Präsidentin Abg. z. NR Mag.a Johanna Jachs.

Vatersein ist – ebenso wie Muttersein – eine Lebensaufgabe, die Zeit, Raum und Sichtbarkeit braucht. Immer mehr Väter übernehmen diese Verantwortung im Familienalltag und meistern gemeinsam mit ihren Partnerinnen den Spagat zwischen Kindern, Haushalt und Beruf und profitieren davon.

"Gelebte Partnerschaft kommt allen Familienmitgliedern zugute. Deshalb setzen wir bereits seit sieben Jahren einen Schwerpunkt, um aktives Vatersein sichtbar zu machen und dieses zeitgemäße Familienbild zu stärken“, so Jachs.

Mit dem „Tag der aktiven Väter“ soll dazu ermutigt werden, Familienzeit selbstverständlich zu leben und Väter in ihrer aktiven Rolle zu bestärken. Gleichzeitig braucht es Rahmenbedingungen, die es Eltern ermöglichen, Verantwortung für ihre Familien zu übernehmen, ohne berufliche oder finanzielle Nachteile befürchten zu müssen.