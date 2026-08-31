Lotto: Vierfachjackpot – mit 4,3 Millionen Euro in den September

Wien (OTS) -

Es ist dabei geblieben: Der August 2026 geht als der Monat mit den wenigsten Sechsern in die Lotto Geschichte ein: Lediglich einem Spielteilnehmer aus NÖ ist es im wahrscheinlich heißesten August ever gelungen, einen Sechser (nach einem Sechsfachjackpot) zu erzielen.

Am vergangenen Sonntag jedenfalls hat es erneut keinen Tipp mit den „sechs Richtigen“ gegeben, und damit startet Lotto mit einem Vierfachjackpot, bei dem es um rund 4,3 Millionen Euro geht, in den September.

Drei Spielteilnehmer:innen glückte am Wochenende ein Fünfer mit Zusatzzahl, und dafür erhalten zwei Niederösterreicher:innen sowie ein:e Burgenländer:in jeweils mehr als 44.000 Euro.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus ist in beiden Ziehungen am Sonntag ein Sechser ausgeblieben. Die Gewinnsumme aus dem Sechser-Rang wurde somit jeweils auf die LottoPlus Fünfer aufgeteilt. Beim LottoPlus Sechser am Mittwoch geht es bei jeder der beiden Ziehungen um rund 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker ist es am Sonntag um einen Doppeljackpot gegangen, und der wurde in Oberösterreich geknackt. Das angekreuzte „Ja“ zum Joker war für den bzw. die Gewinner:in mehr als 573.000 Euro wert.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von Sonntag, 30. August 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen