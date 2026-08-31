Aufruf zur Nominierung der NÖ Seniorensportlerinnen und Seniorensportler 2026

St. Pölten (OTS) -

Niederösterreich sucht auch im Jahr 2026 wieder den Seniorensportler oder die Seniorensportlerin. Das Land NÖ will unter dem Ehrenschutz von Senioren-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister die Vorbilder vor den Vorhang holen und die besten Leistungen mit der Auszeichnung zur Seniorensportlerin und zum Seniorensportler des Jahres 2026 küren.

„Aktivität, Bewegung und Fitness steigert die Lebensqualität und ist die beste Altersvorsorge für ein gesundes und erfülltes Leben. Denn gerade im Alter wirkt sich sportliche Betätigung positiv auf ein vitales und selbstbestimmtes Leben aus. Personen der älteren Generation, die außergewöhnliche Erfolge im Sport erreichen, wirken auf viele andere motivierend und sind somit Vorbilder. Daher möchte das Land Niederösterreich auch heuer wieder die Seniorensportlerinnen und Seniorensportler des Jahres küren und vor den Vorhang holen“, erklärt Senioren-Landesrätin Teschl-Hofmeister.

Dabei geht es nicht in erster Linie um Leistungen im Spitzensport, sondern um sportliche Erfolge von älteren Menschen, die aus Freude an Bewegung – oftmals in einer Gruppe – erbracht werden. „Ich rufe alle aktiven und sportbegeisterten älteren Personen auf, sich bis 30. September 2026 zu bewerben und Vorbilder für zahlreiche andere Seniorinnen und Senioren zu sein“, so Teschl-Hofmeister. Teilnahmeberechtigt sind alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ab 60 Jahren mit und ohne Behinderung, die außergewöhnliche sportliche Leistungen erbracht haben, entweder durch eine Top-Platzierung bei einer nationalen oder internationalen Meisterschaft oder durch eine bemerkenswerte sportliche Leistung im Hobbybereich. Nähere Informationen auf www.noe.gv.at/seniorensportlerin.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Pressesprecher Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected]