Neuer mobiler Taubenschlag in Ottakring: Mehr Tierwohl und ein sauberes Miteinander

Wien (OTS) -

Tauben in Wien fallen in die Kompetenz des Wildtierservice des Forst- und Landwirtschaftsbetriebs der Stadt Wien. Im Mittelpunkt der Taubenstrategie des Wildtierservice stehen zwei zentrale Aspekte: Die Sicherstellung des Überlebens der Tiere unter oft schwierigen Bedingungen und die Reduktion von Verschmutzungen und Konflikten im öffentlichen Raum. Mit betreuten Taubenaschlägen will man dazu einen Beitrag leisten.

Drei dieser Taubenschläge im 4., 2. und 12. Bezirk gibt es bereits, ab sofort kommt ein weiterer in Ottakring bei der U-Bahn-Station Ottakring hinzu. „Der neue mobile Taubenschlag verbessert die Betreuung der Tiere vor Ort und ermöglicht gleichzeitig eine kontrollierte Regulierung des Taubenbestands“, betont Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky.

Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp: „Das Thema Tauben beschäftigt viele Bewohnerinnen und Bewohner in Ottakring schon seit längerer Zeit. Deshalb freut es mich besonders, dass wir nach intensiven Bemühungen nun endlich auch einen betreuten Taubenschlag in unserem Bezirk bekommen. Damit setzen wir einen wichtigen Schritt für mehr Tierwohl und gleichzeitig für ein sauberes und gutes Miteinander im öffentlichen Raum.“

Artgerechtes Futter und geschützte Nistplätze

Der rund 3 × 3 × 3 Meter große freistehende Taubenschlag bietet Platz für etwa 150 Tauben. Die Tiere werden dort mit artgerechtem Futter und Wasser versorgt und die Anlage kann gut gereinigt und betreut werden. Für die Bestandsregulierung werden die gelegten Eier regelmäßig gegen Ei-Attrappen ausgetauscht.

Die Mitarbeiter*innen des Wildtierservice Wien betreuen die Taubenschläge mit großem Engagement und führen den Eiaustausch nach wissenschaftlichen Standards durch. „Die bisherigen Erfahrungen bestätigen, dass dieses Konzept einen wirksamen und nachhaltigen Beitrag zu einer verantwortungsvollen Taubenstrategie in Wien leistet“, so der stellvertretende Leiter des Forst- und Landwirtschaftsbetriebs (MA 49) Günther Annerl.

Geschützte Nistplätze in Form von Regalen mit Holzverblendungen schaffen geeignete Rückzugs- und Brutbereiche. Damit ergänzt der neue mobile Taubenschlag die bestehenden betreuten Taubenschläge in Wien und leistet einen wichtigen Beitrag zu einem tiergerechten und nachhaltigen Stadttaubenmanagement.

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