  • 31.08.2026, 09:18:02
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FPÖ-Antauer: „Verbote politischer Islam und Kopftuch: Zu wenig, zu spät!“

Stocker-ÖVP geht mit einst verfluchten, blauen Kernthemen auf Stimmenfang

Sankt Pölten (OTS) - 

„Jetzt wachen Bundesregierung und ÖVP plötzlich auf und fordern volle Härte beim Kopftuchverbot und beim politischen Islam. Stocker will ein Verbotsgesetz für den politischen Islam und die ÖVP härtere Strafen beim Kopftuchverbot. Warum? Weil sie in den Umfragen völlig abstürzt und kein Profil mehr hat“, sagt FPÖ Niederösterreich Sicherheits- und Asyllandesrat Martin Antauer nach den jüngsten Forderungen der ÖVP.

„Die FPÖ fordert indes ein Verbotsgesetz für den politischen Islam seit vielen Jahren, die ÖVP schaut genau so lange bei der Islamisierung Österreichs zu. Wer 2015 noch am Bahnhof geklatscht hat, braucht sich jetzt nicht als Beschützer des Abendlandes zu inszenieren. Die Bundes-ÖVP ist nur noch eine billige Kopiermaschine der FPÖ, geht mit blauen Kernthemen, die sie über Jahre verteufelt hat, haussieren und ist am Ende“, so Antauer.

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