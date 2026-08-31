Neue Auflage bei MANZ bündelt aktuelle Rechtsprechung zum GmbH-Recht

Wien (OTS) -

Die GmbH ist die am weitesten verbreitete Gesellschaftsform in Österreich. Entsprechend umfangreich ist mittlerweile auch die Rechtsprechung zum GmbH-Gesetz. Wer nach einer passenden Entscheidung sucht, braucht oft Zeit und Geduld, denn nicht alle Entscheidungen sind elektronisch erfasst und leicht zugänglich. Mit der zweiten Auflage des „Judikaturkommentars“ zum GmbHG legt Autor Christian Feltl eine aktualisierte und deutlich erweiterte Sammlung der Rechtsprechung zu den einzelnen Bestimmungen des GmbH-Gesetzes vor.

Mehr als 4.000 Leitsätze auf einen Blick

Im Mittelpunkt des Werks stehen mehr als 4.000 aufbereitete Leitsätze. Sie ermöglichen es, die umfangreiche Rechtsprechung zum GmbH-Gesetz schnell zu überblicken und relevante Entscheidungen zu finden.

Literaturhinweise und Anmerkungen ergänzen die Rechtsprechung und helfen dabei, einzelne Entscheidungen und rechtliche Fragen besser einzuordnen. So verbindet das Werk Judikatur, Literatur und Gesetzesmaterialien in einer klaren, an den einzelnen Bestimmungen des GmbHG orientierten Struktur.

Über 450 neue Leitsätze und aktuelle Gesetzesänderungen

Seit dem Erscheinen der Vorauflage im Jahr 2022 hat sich die Rechtsprechung zum GmbH-Recht weiterentwickelt. Die neue Auflage enthält mehr als 450 zusätzliche Leitsätze und berücksichtigt die seit der letzten Auflage in Kraft getretenen Änderungen des GmbHG.

Damit bietet der „Judikaturkommentar“ einen aktuellen Überblick über die Entwicklung der Rechtsprechung und die gesetzlichen Neuerungen der vergangenen Jahre.

Klarer Aufbau für rasche Orientierung

Der Aufbau des Werks folgt einer klaren Struktur: Gesetzestext, Literaturübersicht, Anmerkungen und Judikatur sind nach den einzelnen Bestimmungen des GmbHG gegliedert. Das erleichtert die gezielte Recherche und die Orientierung in der umfangreichen Rechtsprechung.

Die zweite Auflage unterstützt damit alle, die sich in Praxis und Wissenschaft effizient und zielgerichtet mit dem GmbH-Recht beschäftigen möchten.

Das Buch:

Christian Feltl: GmbHG. MANZ Verlag Wien. Buch, gebunden, XXX, 886 Seiten. 238,00 Ꞓ. ISBN 978-3-214-26853-4.