  • 31.08.2026, 08:46:32
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  • OTS0018

Zwei Verkehrstote in der vergangenen Woche

240 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 30. August 2026

Wien (OTS) - 

In der vergangenen Woche starben ein Pkw-Lenker und sein Beifahrer bei einem Verkehrsunfall. Zu dem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntag, 30. August 2026, im Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich. Ein 26-jähriger Pkw-Lenker kam, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, auf einer Landesstraße L, in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab. Der Lenker touchierte dabei einen Leitpflock, überfuhr eine Wiese und schleuderte anschließend gegen einen Baum. Durch den heftigen Anprall wurden er und sein 25-jähriger Beifahrer so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben.

Der tödliche Unfall ereignete sich auf einer Landesstraße L in Oberösterreich.

Vermutliche Hauptunfallursache des Alleinunfalles war eine nicht angepasste Geschwindigkeit.

Vom 1. Jänner bis 30. August 2026 gab es im österreichischen Straßennetz 240 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2025 waren es 268 und 2024 235.

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