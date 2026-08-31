  • 31.08.2026, 08:42:33
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ÖVP – Zierfuß: Druck der Wiener Volkspartei wirkt - nächster Stopp bei Fördermittelmissbrauch in Kindergärten

ÖVP Wien fordert lückenlose Aufklärung statt Neos-Geheimniskrämerei – Massive Verfehlungen bei privaten Trägern treffen hunderte Kinder

Wien (OTS) - 

Die Wiener Volkspartei hat die Missstände bei geförderten Kindergartenvereinen über Monate aufgezeigt und das Neos-geführte Bildungsressort zum Handeln gedrängt. Nun folgt der nächste Förderstopp bei privaten Trägern. „Unser Druck wirkt – doch statt für Transparenz zu sorgen, setzen die Neos weiterhin auf Geheimniskrämerei“, so der Klubobmann und Bildungssprecher der Wiener Volkspartei, Harald Zierfuß.


„Wenn Förderungen gestoppt werden und dadurch 450 Kinder ihren Kindergartenplatz verlieren, haben Eltern ein Recht auf klare Antworten: Welche Vereine sind betroffen? Was genau ist passiert? Insbesondere muss geklärt werden, ob der vom Stadtrechnungshof massiv kritisierte Verein Abendstern weiterhin mit Steuergeld gefördert wird“, so Zierfuß.
„Die Neos haben Transparenz versprochen, liefern aber das genaue Gegenteil. Als Wiener Volkspartei haben wir die Missstände aufgedeckt und wir werden hier weiter Druck machen. Mit einer umfassenden Anfrage im Gemeinderat werden wir dafür sorgen, dass die von den Neos offengelassenen Fragen ans Licht kommt. Wiener Steuergeld braucht Kontrolle und Transparenz – keine pinke Geheimhaltungspolitik“, so Zierfuß abschließend.

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