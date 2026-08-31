Spenden per Tap: Wiener Krankenhaus sammelt jetzt digital für Menschen ohne Versicherung

Wien (OTS) -

Digital spenden. Gemeinsam Gutes tun.

Das Spendenterminal ist direkt bei der Cafeteria im Erdgeschoss positioniert und barrierefrei zugänglich. Spenden können einfach, schnell und unkompliziert mittels Debit- oder Kreditkarte oder auch über Apple Pay oder Google Pay getätigt werden. Die Abwicklung erfolgt automatisiert. Die Spenden sind anonym, auf Wunsch können diese auch steuerlich abgesetzt werden - dafür müssen die Spender:innen ihre Daten bekanntgeben.

Das Spendenterminal hat eine integrierte SIM-Karte und kann an jedem Ort im Krankenhaus, in der Klosterkirche der Barmherzigen Brüder Wien oder auch bei Veranstaltungen des Krankenhauses aufgestellt werden. Sofern gewünscht, können Spenden auch zweckgebunden einem bestimmten Projekt zugeordnet werden.

„Als modernes Krankenhaus sind wir den Umgang mit technischen Geräten, die zum Wohle aller Patientinnen und Patienten eingesetzt werden, gewohnt. Gleichzeitig stellen wir den Menschen in den Mittelpunkt. In unseren Ambulanzen behandeln wir kranke Menschen unabhängig von Herkunft, Weltanschauung, Religion, sozialem Stand oder Versicherungsstatus. Mit dem Spendenterminal von Donero verbinden wir Technik mit einem guten Spendenzweck,“ erklärt Pater Prior Thomas Pham OH, sac. und ergänzt: „Mit dem Spendenterminal von Donero ist Spenden einfach und spontan möglich. Und zwar mitten in unserem Krankenhaus.“