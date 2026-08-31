Landesrat Antauer: „150 Euro Schulstarthilfe hilft Familien direkt“

Sankt Pölten (OTS) -

„Hefte, Stifte, Taschenrechner und andere Schulartikel kosten viel Geld. Ein Schulstart darf jedoch nicht zur finanziellen Belastungsprobe für unsere Familien werden. Mit 150 Euro helfen wir genau dort, wo die Unterstützung gebraucht wird“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Landesrat Martin Antauer die finanzielle Unterstützung im Rahmen von „Schulstartklar“.

Das Angebot richtet sich in erster Linie an Familien mit geringem Einkommen. „Kinder dürfen nicht deshalb schlechtere Voraussetzungen haben, weil zu Hause jeder Euro zweimal umgedreht werden muss. Denn: Unsere Kinder sind unsere Zukunft. Daher ist es absolut richtig und wichtig, Familien beim Schulstart konkret und direkt zu unterstützen“, so Martin Antauer abschließend.